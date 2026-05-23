Giá vàng hôm nay ngày 23/5: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.508,5 USD/ounce, giảm 31,56 USD/ounce, tương ứng giảm 0,69% trong vòng 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới xuống còn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chịu áp lực giảm trong phiên cuối tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ổn định, đồng USD mạnh lên và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát.

Giá vàng trong nước tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ cho thấy tâm lý người tiêu dùng tiếp tục suy yếu. Theo khảo sát của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 5 giảm xuống 44,8 điểm, thấp hơn mức 49,8 điểm của tháng trước. Cùng với đó, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,8%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết tâm lý người tiêu dùng đã giảm tháng thứ ba liên tiếp do lo ngại chi phí sinh hoạt gia tăng, trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá xăng đi lên. Theo bà Hsu, mức độ bi quan hiện chỉ cao hơn nhẹ so với giai đoạn đáy hồi tháng 6/2022.

Khảo sát cũng cho thấy 57% người tiêu dùng Mỹ cho rằng giá cả cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính cá nhân, tăng so với mức 50% của tháng trước.

Bên cạnh đó, căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục được xem là yếu tố rủi ro lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Dù Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran, hai bên vẫn tồn tại nhiều bất đồng liên quan đến uranium làm giàu và quyền kiểm soát eo biển này. Diễn biến đó khiến giá dầu biến động mạnh, đồng thời làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hơn trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 22/5, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch lùi về quanh mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giá giao dịch lùi về quanh mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.