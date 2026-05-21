Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng và giao dịch quanh mốc 4.545 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi sau phiên giao dịch ngày thứ Tư trong bối cảnh giá dầu giảm khi xuất hiện tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có dấu hiệu được nối lại. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Các chuyên gia cho rằng vàng hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng mạnh từ đầu năm, song xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Trao đổi với Kitco News, ông Richard Laterman - Giám đốc danh mục đầu tư tại ReSolve Asset Management nhận định đợt điều chỉnh hiện tại của giá vàng không gây bất ngờ đối với thị trường và đơn vị này vẫn duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng cấu trúc của vàng trong dài hạn.

Trong khi đó, ông Kiran Kowshik - Chiến lược gia ngoại hối toàn cầu tại Lombard Odier cho rằng việc giá vàng ổn định gần đây không làm thay đổi triển vọng tăng trong trung hạn. Theo ông, vàng thường hưởng lợi khi lợi suất thực giảm và đồng USD suy yếu. Nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và giá năng lượng giảm theo kịch bản cơ sở, giá vàng có thể phục hồi trở lại nhờ sự bình thường hóa của dòng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng diễn biến địa chính trị không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới giá vàng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lợi suất trái phiếu và xu hướng của đồng USD vẫn sẽ tiếp tục tác động mạnh tới thị trường kim loại quý trong thời gian tới. Lombard Odier hiện duy trì quan điểm tích cực với vàng và giữ mục tiêu giá 12 tháng ở mức 5.400 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 20/5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch phổ biến tại ngưỡng 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn khoảng 159 - 162 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch về quanh ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng phổ biến ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm giá cũng ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn kết phiên về mức 159 - 162 triệu đồng/lượng.

DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện giao dịch quanh mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lùi về ngưỡng 159 - 162 triệu đồng/lượng.