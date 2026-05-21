Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4% (65 Nhân dân tệ) lên mức 17.695 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 1,1% (4,2 Yên) lên mức 404,1 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 7,1% (5,6 Baht) lên mức 84,4 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 gần nhất tăng 0,2%, lên 223,2 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu cùng triển vọng nguồn cung thắt chặt từ Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 0,9 Yên, tương đương 0,22%, lên 415,1 Yên/kg (khoảng 2,61 USD/kg).

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 125 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,71%, lên 17.740 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.609,25 USD/tấn). Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 trên SHFE giảm 70 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,44% xuống còn 15.755 Nhân dân tệ/tấn.

Theo giới phân tích, đà phục hồi này chủ yếu được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng mạnh. Chi phí năng lượng leo thang khiến thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng, từ đó thúc đẩy hoạt động mua vào và tích trữ hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn nhìn chung vẫn ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện chưa xuất hiện biến động đáng kể, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn theo dõi sát diễn biến giá thế giới và tình hình tiêu thụ nguyên liệu công nghiệp toàn cầu./.