Ngày 21/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng

06:14 | 21/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (21/5) đồng loạt tăng tại các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4%, Nhật Bản tăng 1,1%, Thái Lan tăng 7,1%, Singapore tăng 0,2%. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,4% (65 Nhân dân tệ) lên mức 17.695 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 1,1% (4,2 Yên) lên mức 404,1 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 7,1% (5,6 Baht) lên mức 84,4 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 gần nhất tăng 0,2%, lên 223,2 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu cùng triển vọng nguồn cung thắt chặt từ Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 10 tăng 0,9 Yên, tương đương 0,22%, lên 415,1 Yên/kg (khoảng 2,61 USD/kg).

Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 125 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,71%, lên 17.740 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.609,25 USD/tấn). Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6 trên SHFE giảm 70 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,44% xuống còn 15.755 Nhân dân tệ/tấn.

Theo giới phân tích, đà phục hồi này chủ yếu được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng mạnh. Chi phí năng lượng leo thang khiến thị trường kỳ vọng giá nguyên liệu đầu vào sẽ tiếp tục tăng, từ đó thúc đẩy hoạt động mua vào và tích trữ hàng hóa.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn nhìn chung vẫn ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước hiện chưa xuất hiện biến động đáng kể, trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn theo dõi sát diễn biến giá thế giới và tình hình tiêu thụ nguyên liệu công nghiệp toàn cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

(TBTCO) - Sau giai đoạn giảm sâu hồi đầu năm, thị trường lúa gạo trong nước đang phát đi những tín hiệu tích cực khi giá lúa nguyên liệu, gạo thương phẩm và giá xuất khẩu đồng loạt cải thiện. Đáng chú ý, phân khúc gạo chất lượng cao, gạo thơm và gạo phát thải thấp tiếp tục giữ giá tốt, mở ra kỳ vọng nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc. Hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp gia tăng tiện ích cho khách hàng mà còn mở rộng quy mô mạng lưới hạ tầng giao thông xanh tại Việt Nam.
Ngày 20/5: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/5) quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng phục hồi trước đó. Trong bối cảnh áp lực lạm phát kéo dài, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cùng triển vọng nhu cầu bạc suy yếu, nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết.
Ngày 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh

Giá lúa tươi hôm nay (20/5) tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và lúa Đài Thơm 8 đồng loạt tăng 400 đồng/kg, lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo đi ngang, giao dịch mua bán vẫn chậm.
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức kết nối hơn 4.000 cơ hội việc làm cho sinh viên

(TBTCO) - Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) vừa tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày hội Tuyển dụng Tích hợp - JOB FAIR UFM 2026" với chủ đề "Kết nối cơ hội, mở rộng tương lai". Sự kiện JOB FAIR UFM 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại cơ sở Long Trường (số 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự cùng hơn 60 doanh nghiệp tuyển dụng.
Ngày 19/5: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/5) bất ngờ "quay đầu" tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp. Đà tăng của bạc được hỗ trợ bởi lực bắt đáy quay trở lại, đồng USD hạ nhiệt cùng kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trong dài hạn.
Ngày 19/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/5) đồng loạt giảm 600 - 900 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm giao dịch trong khoảng 86.200 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thêm điều chỉnh mới.
Ngày 19/5: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa bình ổn

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (19/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác trong khu vực.
