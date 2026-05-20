Tập huấn chế độ báo cáo phòng, chống rửa tiền cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024, về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; và Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 22/4/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật các quy định pháp luật, nhận diện rủi ro và tăng cường trách nhiệm báo cáo trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga cho biết, thời gian qua, với vai trò là cơ quan quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, UBCKNN đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao nhằm thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực chứng khoán.

Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SSC

Liên quan đến công tác hoàn thiện khung pháp lý, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, UBCKNN đã chủ động phối hợp nghiên cứu, đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP với các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với quy định xử phạt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Đồng thời, UBCKNN cũng đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định xử phạt liên quan trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng các nội dung trao đổi tại hội nghị sẽ hỗ trợ các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia.

Theo chương trình hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước đã trình bày chuyên đề về chế độ báo cáo và cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền. Bên cạnh nội dung chuyên đề, Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận nhằm kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện./.