Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

VN-Index tăng điểm nhẹ

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản gia tăng mạnh dưới vùng đỉnh cũ. Thị trường đã có phiên giao dịch biến động rất mạnh. VN-Index trong phiên hôm nay chịu áp lực bán mạnh đột biến, tập trung ở các cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình nhỏ, tài chính, năng lượng. VN-Index giảm mạnh về quanh 1.860 điểm. Thị trường sau đó dần phục hồi và phục hồi mạnh mẽ trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng tốt ở nhóm năng lượng, công nghệ. Kết phiên VN-Index tăng 0,30 điểm (+0,02) lên mức 1.913,23 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 20/5 có: VIC (+2,65), VHM (+2,59), GAS (+1,71), FPT (+1,21), GVR (+0,92)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-0,98), HDB (-0,93), MBB (-0,76), BID (-0,54), NVL (- 0,36)…

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 79 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 239 mã giảm giá.

VN-Index kịp kết thúc ở ngưỡng giá xanh, tuy nhiên độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, chứng khoán và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +1,49 điểm, lên mức 2.028,94 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 18 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Ngày thị trường mang đến nhiều bất ngờ, “quay xe” dứt khoát trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 46,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.200 triệu cổ phiếu ( 18,84%), tương đương giá trị đạt 31.853 tỷ đồng (-1,74%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +1,83 điểm, lên mức +261,33 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,99 điểm, về mức 125,2 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể biên độ bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -27 tỷ đồng. VCB 305 tỷ đồng, VIC 217 tỷ đồng và FPT 190 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -226 tỷ đồng, ACB -142 tỷ đồng, VNM -111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 28 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy đã bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ

Sau phiên giao dịch buổi sáng với áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, VN-Index có thời điểm lao dốc về quanh vùng 1.860 điểm, tương ứng giảm tới 54,71 điểm so với tham chiếu, gần như xóa sạch thành quả tăng giá tích lũy của nhiều cổ phiếu trong giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tâm lý thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực nhất, lực cầu bắt đáy đã bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ tại vùng giá chiết khấu sâu. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và được hỗ trợ bởi thông tin tích cực, giúp nhiều nhóm ngành hồi phục đáng kể về cuối phiên.

Nổi bật nhất là nhóm dầu khí với các mã như PLX, GAS, BSR đồng loạt đảo chiều tăng hoặc thu hẹp mạnh biên độ giảm. Nhóm công nghệ ghi nhận sự hồi phục tích cực của FPT, trong khi nhóm ngân hàng với các đại diện lớn như VCB, TCB và VPB cũng dần lấy lại cân bằng.

Đặc biệt, trong phiên ATC, lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vin gồm VIC và VHM đóng vai trò quan trọng giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm ngoạn mục. Bên cạnh đó, nhóm cao su với GVR, PHR cũng góp phần nâng đỡ chỉ số chung.

Dù VN-Index kết phiên trong sắc xanh, nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về bên bán.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vốn có mức độ tương quan cao với diễn biến thị trường hồi phục khá yếu. Nhiều cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn như DXG hay HHS, phản ánh áp lực bán vẫn hiện hữu mạnh tại nhóm ngành này.

Dù VN-Index kết phiên trong sắc xanh, nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về bên bán. Đáng chú ý, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gấp khoảng 3,2 lần nhóm tăng giá, cho thấy diễn biến hồi phục của chỉ số chưa thực sự phản ánh trạng thái tích cực trên diện rộng của thị trường.

Theo đó, phiên đảo chiều hôm nay chưa đủ để xóa bỏ các tín hiệu rủi ro đã xuất hiện với tần suất ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới và cân nhắc hạ dần tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi tăng của thị trường ở những phiên tới./.