Chứng khoán

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
18:06 | 20/05/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/5) sau nửa đầu phiên chìm trong sắc đỏ với áp lực bán tháo trên diện rộng, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều ngoạn mục nhờ dòng tiền bắt đáy gia tăng ở nhóm cổ phiếu trụ. VN-Index khép lại phiên trong sắc xanh nhẹ, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về bên bán.
aa
Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

VN-Index tăng điểm nhẹ

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản gia tăng mạnh dưới vùng đỉnh cũ. Thị trường đã có phiên giao dịch biến động rất mạnh. VN-Index trong phiên hôm nay chịu áp lực bán mạnh đột biến, tập trung ở các cổ phiếu bất động sản vốn hóa trung bình nhỏ, tài chính, năng lượng. VN-Index giảm mạnh về quanh 1.860 điểm. Thị trường sau đó dần phục hồi và phục hồi mạnh mẽ trong phiên chiều khi lực cầu gia tăng tốt ở nhóm năng lượng, công nghệ. Kết phiên VN-Index tăng 0,30 điểm (+0,02) lên mức 1.913,23 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm.

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 20/5
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 20/5 có: VIC (+2,65), VHM (+2,59), GAS (+1,71), FPT (+1,21), GVR (+0,92)...Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-0,98), HDB (-0,93), MBB (-0,76), BID (-0,54), NVL (- 0,36)…

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 79 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và 239 mã giảm giá.

VN-Index kịp kết thúc ở ngưỡng giá xanh, tuy nhiên độ mở vẫn nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và đường là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, chứng khoán và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +1,49 điểm, lên mức 2.028,94 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 18 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Ngày thị trường mang đến nhiều bất ngờ, “quay xe” dứt khoát trên nền thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 46,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.200 triệu cổ phiếu ( 18,84%), tương đương giá trị đạt 31.853 tỷ đồng (-1,74%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng +1,83 điểm, lên mức +261,33 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,99 điểm, về mức 125,2 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể biên độ bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ còn -27 tỷ đồng. VCB 305 tỷ đồng, VIC 217 tỷ đồng và FPT 190 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, MBB -226 tỷ đồng, ACB -142 tỷ đồng, VNM -111 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 28 tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy đã bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ

Sau phiên giao dịch buổi sáng với áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường, VN-Index có thời điểm lao dốc về quanh vùng 1.860 điểm, tương ứng giảm tới 54,71 điểm so với tham chiếu, gần như xóa sạch thành quả tăng giá tích lũy của nhiều cổ phiếu trong giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tâm lý thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực nhất, lực cầu bắt đáy đã bất ngờ nhập cuộc mạnh mẽ tại vùng giá chiết khấu sâu. Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và được hỗ trợ bởi thông tin tích cực, giúp nhiều nhóm ngành hồi phục đáng kể về cuối phiên.

Nổi bật nhất là nhóm dầu khí với các mã như PLX, GAS, BSR đồng loạt đảo chiều tăng hoặc thu hẹp mạnh biên độ giảm. Nhóm công nghệ ghi nhận sự hồi phục tích cực của FPT, trong khi nhóm ngân hàng với các đại diện lớn như VCB, TCB và VPB cũng dần lấy lại cân bằng.

Đặc biệt, trong phiên ATC, lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vin gồm VIC và VHM đóng vai trò quan trọng giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm ngoạn mục. Bên cạnh đó, nhóm cao su với GVR, PHR cũng góp phần nâng đỡ chỉ số chung.

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục
Dù VN-Index kết phiên trong sắc xanh, nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về bên bán. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vốn có mức độ tương quan cao với diễn biến thị trường hồi phục khá yếu. Nhiều cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn như DXG hay HHS, phản ánh áp lực bán vẫn hiện hữu mạnh tại nhóm ngành này.

Dù VN-Index kết phiên trong sắc xanh, nhưng độ rộng thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về bên bán. Đáng chú ý, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gấp khoảng 3,2 lần nhóm tăng giá, cho thấy diễn biến hồi phục của chỉ số chưa thực sự phản ánh trạng thái tích cực trên diện rộng của thị trường.

Theo đó, phiên đảo chiều hôm nay chưa đủ để xóa bỏ các tín hiệu rủi ro đã xuất hiện với tần suất ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Nhà đầu tư vẫn nên duy trì quan điểm thận trọng, hạn chế mở vị thế mua mới và cân nhắc hạ dần tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi tăng của thị trường ở những phiên tới./.

Mai Tấn
Từ khóa:
chứng khoán ngày Lực cầu bắt Đảo chiều ngoạn vnindex tăng điểm Hỗ trợ tâm lý

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 19/5: Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa, VN-Index có phiên điều chỉnh

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Dành cho bạn

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Đọc thêm

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

(TBTCO) - Theo VBMA, khoảng 148.673 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đến hạn thanh toán trong phần còn lại của năm 2026, trong đó nhóm bất động sản chiếm hơn một nửa giá trị đáo hạn toàn thị trường.
Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

(TBTCO) - Cổ phiếu VNE đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE khi doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kéo dài và âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 17/4/2026, có 18 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị 41.400 tỷ đồng, cao gấp 1,71 lần so với cùng kỳ năm trước.
LPBank chia cổ tức 30% và dự kiến lập ngân hàng con tham gia VIFC

LPBank chia cổ tức 30% và dự kiến lập ngân hàng con tham gia VIFC

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố kế hoạch gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC). LPBank còn lên kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận trước thuế hơn 14.268 tỷ đồng trong năm 2025.
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp, tiếp tục gom mạnh cổ phiếu Vietcombank

(TBTCO) - Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu "anh cả" ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh, Chứng khoán KB lưu ý áp lực tỷ giá và chi phí vốn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 19/5: Dòng tiền dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn mới

(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

Chứng khoán HSC tăng tốc huy động vốn cho hoạt động kinh doanh

(TBTCO) - Bên cạnh hạn mức tín dụng tối đa 10.000 tỷ đồng tại BIDV, Chứng khoán HSC còn triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Bất động sản khu công nghiệp phía Nam: Cuộc đua "tam mã" và sự trỗi dậy của các vệ tinh mới

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Sớm xả van áp lực vốn giải phóng mặt bằng cho đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

Miền Trung cân bằng không gian phát triển sau sáp nhập

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Chứng khoán ngày 20/5: Lực cầu bắt đáy mãnh mẽ cuối phiên, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Giá gạo phục hồi, gạo xanh mở rộng dư địa xuất khẩu

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Bộ Tài chính và KEXIM Bank thúc đẩy thu xếp vốn cho các dự án sử dụng vốn vay của Hàn Quốc

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -49.44
20/05 | -49.44 (7,353.61 -49.44 (-0.67%))
DJI -322.24
20/05 | -322.24 (49,363.88 -322.24 (-0.65%))
IXIC -220.03
20/05 | -220.03 (25,870.71 -220.03 (-0.84%))
NYA -102.90
20/05 | -102.90 (22,797.67 -102.90 (-0.45%))
XAX -85.13
20/05 | -85.13 (9,185.11 -85.13 (-0.92%))
BUK100P +0.59
20/05 | +0.59 (1,028.01 +0.59 (+0.06%))
RUT -28.03
20/05 | -28.03 (2,747.07 -28.03 (-1.01%))
VIX -0.15
20/05 | -0.15 (17.91 -0.15 (-0.83%))
FTSE +2.18
20/05 | +2.18 (10,332.73 +2.18 (+0.02%))
GDAXI +129.54
20/05 | +129.54 (24,530.19 +129.54 (+0.53%))
FCHI +47.39
20/05 | +47.39 (8,029.15 +47.39 (+0.59%))
STOXX50E +45.34
20/05 | +45.34 (5,896.50 +45.34 (+0.77%))
N100 +14.09
20/05 | +14.09 (1,812.94 +14.09 (+0.78%))
BFX +30.47
20/05 | +30.47 (5,458.29 +30.47 (+0.56%))
MOEX.ME -0.11
20/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -146.73
20/05 | -146.73 (25,651.12 -146.73 (-0.57%))
STI -27.43
20/05 | -27.43 (5,044.91 -27.43 (-0.54%))
AXJO -108.10
20/05 | -108.10 (8,496.60 -108.10 (-1.26%))
AORD -112.50
20/05 | -112.50 (8,717.00 -112.50 (-1.27%))
BSESN +117.54
20/05 | +117.54 (75,318.39 +117.54 (+0.16%))
JKSE -52.18
20/05 | -52.18 (6,318.50 -52.18 (-0.82%))
KLSE -9.58
20/05 | -9.58 (1,717.69 -9.58 (-0.55%))
NZ50 -213.29
20/05 | -213.29 (12,761.03 -213.29 (-1.64%))
KS11 -62.71
20/05 | -62.71 (7,208.95 -62.71 (-0.86%))
TWII -154.74
20/05 | -154.74 (40,020.82 -154.74 (-0.39%))
GSPTSE -92.11
20/05 | -92.11 (33,741.24 -92.11 (-0.27%))
BVSP -2,696.95
20/05 | -2,696.95 (174,278.86 -2,696.95 (-1.52%))
MXX +150.43
20/05 | +150.43 (68,555.63 +150.43 (+0.22%))
IPSA -116.92
20/05 | -116.92 (10,350.86 -116.92 (-1.12%))
MERV -41,514.00
20/05 | -41,514.00 (2,774,731.25 -41,514.00 (-1.47%))
TA125.TA +39.41
20/05 | +39.41 (4,291.80 +39.41 (+0.93%))
CASE30 -564.30
20/05 | -564.30 (52,210.70 -564.30 (-1.07%))
JN0U.JO +127.38
20/05 | +127.38 (6,915.14 +127.38 (+1.88%))
DX-Y.NYB +0.03
20/05 | +0.03 (99.36 +0.03 (+0.03%))
125904-USD-STRD +14.20
20/05 | +14.20 (2,705.93 +14.20 (+0.53%))
XDB -0.31
20/05 | -0.31 (134.00 -0.31 (-0.23%))
XDE -0.48
20/05 | -0.48 (116.06 -0.48 (-0.41%))
000001.SS -7.35
20/05 | -7.35 (4,162.18 -7.35 (-0.18%))
N225 -746.18
20/05 | -746.18 (59,804.41 -746.18 (-1.23%))
XDN -0.09
20/05 | -0.09 (62.88 -0.09 (-0.15%))
XDA -0.60
20/05 | -0.60 (71.09 -0.60 (-0.83%))