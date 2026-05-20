Ngân hàng - Bảo hiểm

BIDV phát hành gần 500 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên sát 78.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

[email protected]
18:14 | 20/05/2026
(TBTCO) - BIDV vừa phê duyệt phương án phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 77.782 tỷ đồng, tức tăng 6,8433%. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh BIDV cần củng cố hệ số CAR, đáp ứng lộ trình triển khai Basel III và tạo dư địa mở rộng tín dụng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm khoảng 4.982 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ từ 72.800 tỷ đồng lên hơn 77.782,6 tỷ đồng, tức tăng 6,8433% so với trước khi phát hành. Đây là một trong các cấu phần tăng vốn đã được ngân hàng trình cơ quan có thẩm quyền và được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Sau khi được phê duyệt, Tổng Giám đốc BIDV sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật và của ngân hàng. Thời gian phát hành và hoàn thành dự kiến trong quý II - III/2026.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Tại Quyết định số 412/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2022 phê duyệt Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 đặt ra mục tiêu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11 - 12%; đến năm 2030 duy trì tối thiểu 12%.

Hệ số CAR riêng lẻ của BIDV tại thời điểm 31/12/2025 đạt ở mức 9,05%, đáp ứng trên mức yêu cầu tối thiểu của Ngân hàng nhà nước (trên 8%), song thấp hơn đáng kể các ngân hàng trong hệ thống. Bên cạnh đó, để phấn đấu đạt hệ số CAR theo định hướng của Chính phủ nêu trên, BIDV cần tiếp tục gia tăng vốn tự có.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/6/2025 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, bổ sung các quy định về tỷ lệ an toàn vốn với các yêu cầu cao hơn về tỷ lệ an toàn vốn lõi, vốn cấp 1 cũng như bộ đệm vốn với lộ trình triển khai tuân thủ áp dụng Basel III muộn nhất từ 2030.

Là một ngân hàng thương mại lớn, có tầm quan trọng trong hệ thống, BIDV sẽ tiên phong trong triển khai và áp dụng Basel III với lộ trình sớm hơn theo quy định vì vậy cần thiết gia tăng vốn. Tăng vốn điều lệ là một trong những nguồn tăng giữ vai trò nền tảng để nâng cao chất lượng vốn cũng như tạo điều kiện cho các nguồn tăng thứ cấp khác.

Gia tăng vốn tự có là tiền đề để BIDV tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh 2026, gia tăng hiệu quả, nâng cao định hạng, thương hiệu BIDV trên thị trường, hỗ trợ thực hiện định hướng của Đảng, Chính phủ tại Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Vốn điều lệ tăng thêm được sử dụng cho các hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, ngân hàng số và chuyển đổi hoạt động; tiếp tục đầu tư hiệu quả trên thị trường, đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá, thực hiện đầu tư vào các đơn vị theo lộ trình. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng các kênh phân phối hiện đại trong nước, khu vực và quốc tế gắn với phát triển thương hiệu BID.

Ngoài phương án trên, BIDV cũng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn từ lợi nhuận để lại năm 2023 với quy mô khoảng 13.972 tỷ đồng. Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán riêng lẻ hoặc ra công chúng, vốn điều lệ của BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027./.

