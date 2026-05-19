Ngân hàng - Bảo hiểm

Vietcombank mở rộng thanh toán QR xuyên biên giới tới Nhật Bản và Hồng Kông

12:59 | 19/05/2026
(TBTCO) - Kể từ ngày 12/05/2026, khách hàng của Vietcombank đang du lịch hoặc công tác tại Nhật Bản và Hồng Kông có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VCB Digibank - không cần đổi tiền mặt, không cần cài thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.
Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua hợp tác chiến lược với Alipay+ - nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới của Ant International.

Thanh toán QR tại Nhật Bản và Hồng Kông - như đang ở nhà

Nhật Bản và Hồng Kông là hai trong số những điểm đến được người Việt lựa chọn nhiều nhất cho các chuyến du lịch, công tác, thăm thân và học tập. Cả hai thị trường đều có hạ tầng thanh toán số phát triển, nơi mã QR ngày càng trở thành phương thức thanh toán phổ biến trong đời sống hàng ngày - từ nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị đến các điểm tham quan và di chuyển.

Với sự mở rộng này, khách hàng Vietcombank có thể trải nghiệm thanh toán liền mạch tại cả hai thị trường theo đúng cách họ đã quen thuộc tại Việt Nam:

Toàn bộ giao dịch được thực hiện từ tài khoản VND. Khách hàng không cần chuẩn bị ngoại tệ trước chuyến đi. Phí thanh toán hiện đang được miễn cho tất cả khách hàng.

Vietcombank và Alipay+: Hạ tầng thanh toán toàn cầu trong một ứng dụng

Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới do Ant International vận hành, với hơn 1 tỷ người dùng và hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hạ tầng thanh toán số kết nối toàn bộ châu Á và ngày càng mở rộng ra toàn cầu, bao gồm châu Âu và châu Mỹ.

“Việc hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+ không chỉ là một tích hợp kỹ thuật đơn thuần, mà hơn hết là sự gặp gỡ của hai tổ chức chia sẻ chung một khao khát: đưa thanh toán số trở nên thật đơn giản, liền mạch và không biên giới cho mọi người dùng. Chúng tôi muốn mỗi khách hàng của Vietcombank, dù đi đâu, chỉ cần cầm điện thoại là có thể thanh toán tự tin, tức thì và an toàn. Có VCB Digibank, mọi nơi trên thế giới này cũng là nhà”.- bà Đoàn Hồng Nhung, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank.

Vietcombank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo vốn hóa thị trường, với nền tảng công nghệ và quy mô khách hàng hàng đầu. Thông qua quan hệ hợp tác với Alipay+, Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán QR outbound tại hơn 50 quốc gia - bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông và các thị trường châu Âu, châu Mỹ đang được mở rộng.

Đồng hành với người Việt trên mọi hành trình quốc tế

Năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt xuất cảnh - tăng 26,4% so với năm 2024 (nguồn: Tổng cục Thống kê). Nhật Bản và Hồng Kông nằm trong số những điểm đến ưu thích của người Việt cho cả du lịch lẫn công tác. Tại cả hai thị trường, QR đang trở thành phương thức thanh toán chủ đạo ở nhiều loại hình dịch vụ.

Việc mở rộng sang Nhật Bản và Hồng Kông tiếp nối bước tiên phong của Vietcombank kể từ tháng 4/2026, khi ngân hàng trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai QR xuyên biên giới đa thị trường. Đây là một phần trong chiến lược số hóa toàn diện của Vietcombank - không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, mà còn đồng hành với người Việt trên mọi nẻo đường quốc tế.

Lợi ích nổi bật của dịch vụ Thanh toán QR Xuyên Biên Giới

✔ Không cần đổi ngoại tệ trước chuyến đi - thanh toán từ tài khoản VND

✔ Tỷ giá minh bạch, hiển thị tức thì trước khi xác nhận giao dịch

✔ Thanh toán quen thuộc - cùng một ứng dụng VCB Digibank, cùng thao tác như ở Việt Nam

✔ Toàn bộ lịch sử giao dịch lưu trên app - dễ dàng theo dõi chi tiêu trong chuyến đi

✔ Hiện đang miễn phí thanh toán cho tất cả khách hàng Vietcombank

✔ Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán: quét mã QR của cửa hàng hoặc xuất trình mã QR để cửa hàng quét

Các thị trường chấp nhận thanh toán QR xuyên biên giới

Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông và hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác thuộc mạng lưới Alipay+.

Xem toàn bộ danh sách tại: digibank.vietcombank.com.vn/qrxuyenbiengioi/

Hằng Nga
Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản lý thương mại điện tử, chống ma túy

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt "thẻ bảo hiểm xã hội điện tử" hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
(TBTCO) - Chiều ngày 18/5, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận thông tin về việc lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý IV/2026. Ngoài ra, công ty đã nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và đã chuẩn bị sẵn sàng sản xuất ngay khi được cấp phép.
(TBTCO) - Nhóm phân tích MBS đánh giá, chênh lệch giữa tín dụng và huy động của hệ thống đã tăng lên khoảng 1,4 triệu tỷ đồng vào tháng 4/2026, tương đương 7,22% dư nợ, gây áp lực lên tỷ lệ LDR. Thông tư 08/2026/TT-NHNN được kỳ vọng giúp các ngân hàng quốc doanh giảm tỷ lệ LDR khoảng 1,1 - 1,5% và bổ sung thêm dư địa cho vay tương đương 0,3 - 0,4% tổng dư nợ toàn hệ thống.
(TBTCO) - Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh Lạng Sơn.
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 - Golden Dragon Awards 2026, với danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm" (Pioneer in Innovation of Insurance Products).
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn, với vàng miếng phổ biến ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định, không phát hành, tham gia hay liên kết với bất kỳ dự án tiền điện tử, tiền ảo, token hay blockchain nào mang tên "OCB token".
(TBTCO) - Sáng ngày 16/5, tỷ giá trung tâm chốt tuần ở mức 25.131 đồng, cao nhất trong khoảng 4 tháng và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất gần hai tháng qua. Trong khi USD tự do giảm nhẹ về quanh 26.360 - 26.390 VND/USD, tương đương mặt bằng ngân hàng thương mại; nhiều nhà băng đồng loạt hạ tỷ giá EUR và GBP. Chỉ số DXY chốt tuần tại 99,3 điểm, tăng mạnh 1,43% và lên mức cao nhất trong 5 tuần gần đây.
