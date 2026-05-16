Ngân hàng - Bảo hiểm

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Kỳ Phương

Kỳ Phương

[email protected]
09:47 | 16/05/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định, không phát hành, tham gia hay liên kết với bất kỳ dự án tiền điện tử, tiền ảo, token hay blockchain nào mang tên “OCB token”.
aa
Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB
OCB đã phát đi nhiều khuyến cáo nhằm nâng cao cảnh giác đối với các dự án tiền ảo. Ảnh tư liệu

Trong thời gian qua, xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng thương hiệu “OCB” để quảng bá cho các dự án tiền ảo, gây nhầm lẫn, phía OCB cho biết, đây là hành vi mạo danh, trái pháp luật, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng.

Song song đó, OCB đã phát đi nhiều khuyến cáo nhằm nâng cao cảnh giác đối với các dự án tiền ảo cũng như các tập đoàn tài chính mạo danh, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngân hàng và khách hàng.

Một lãnh đạo OCB cho biết, thủ đoạn tạo các kênh gắn “nhãn OCB” để mạo danh ngân hàng nhằm tạo lòng tin, qua đó thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của khách hàng, điều này đã vi phạm các quy định liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng.

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ngân hàng, OCB sẽ phối hợp các cơ quan có thẩm quyền thanh tra làm rõ, thậm chí thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấm dứt việc này.

“Trường hợp, những hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến OCB và khách hàng chính thống của OCB, OCB sẽ thực hiện tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi lợi dụng hình ảnh, thương hiệu gây nhầm lẫn để lừa đảo, trục lợi”, lãnh đạo OCB nói.

Phía OCB cũng cho hay, OCB là ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tài chính – ngân hàng. Thông tin về sản phẩm, dịch vụ của OCB sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thống của ngân hàng như: website https://ocb.com.vn, Fanpage, Zalo, TikTok, YouTube: OCB - Ngân hàng Phương Đông đã có xác thực (tích xanh/tích vàng).

Bên cạnh việc liên tục đưa ra các khuyến cáo giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, OCB thường xuyên triển khai những biện pháp đánh giá, rà soát nội bộ và hệ thống công nghệ, thực hiện kiểm tra định kỳ, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin, đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn được bảo vệ an toàn ở mức độ cao nhất.

Khi có bất kỳ nghi vấn về hành vi lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng, đồng thời thông báo đến OCB qua tổng đài (VN)1900 1846 hoặc CN/ PGD gần nhất trên toàn quốc.
Kỳ Phương
Từ khóa:
ocb tiền ảo OCB Token mạo danh ngân hàng OCB Pháp luật xử lý lừa đảo trực tuyến

Bài liên quan

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Dành cho bạn

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Nghị định 153/2026/NĐ-CP: Mở rộng địa bàn hải quan, tăng quyền chủ trì chống buôn lậu

Nghị định 153/2026/NĐ-CP: Mở rộng địa bàn hải quan, tăng quyền chủ trì chống buôn lậu

Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

Đọc thêm

Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

Thay đổi cách tính LDR, ngân hàng “big 4” hưởng lợi lớn từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng được tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tỷ lệ LDR. Động thái này được đánh giá sẽ hỗ trợ đáng kể thanh khoản và dư địa tăng trưởng tín dụng, đặc biệt với nhóm ngân hàng "big 4".
Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

(TBTCO) - “Mỗi giai đoạn hình thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đều mang dấu ấn riêng, phản ánh những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng đất nước” - đó là chia sẻ của Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển.
VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

(TBTCO) - Trong suốt 20 năm qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã phát huy hiệu quả vai trò là công cụ điều tiết và dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, góp phần tạo lập nguồn lực cho nền kinh tế và thúc đẩy phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường vốn trung và dài hạn.
Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp đà tăng tích cực 9,88%, với doanh thu phí gốc ước đạt 16.140 tỷ đồng hai tháng đầu năm và ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý về tốc độ tăng trưởng, cũng như cục diện thị phần giữa các doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch cơ cấu nghiệp vụ, tìm động lực tăng trưởng mới trong bảo hiểm kỹ thuật, dự án.
Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

Fubon Life Việt Nam lần thứ 11 được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường bảo hiểm nhân thọ khi lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025 - 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và bình chọn.
Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

Tỷ giá USD hôm nay (15/5): Tỷ giá trung tâm nhích tăng, DXY vượt 99 điểm neo đỉnh hai tuần

(TBTCO) - Sáng ngày 15/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng, tăng 5 đồng. Chỉ số DXY tăng 0,2% lên 99,02 điểm, neo vùng cao nhất khoảng hai tuần gần đây khi giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc; đồng thời, lo ngại nguy cơ sai lầm chính sách tiền tệ toàn cầu và khả năng đảo chiều các giao dịch “carry trade” khi Nhật Bản tăng lãi suất.
Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Theo đánh giá của SSI Research, bức tranh huy động vốn ngành ngân hàng kém tích cực trong quý I/2026, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) tại các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tiệm cận 100%, cạnh tranh huy động gay gắt khiến biên lãi ròng (NIM) co hẹp. Hạn mức tín dụng không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng huy động vốn trở thành yếu tố phân hóa then chốt.
Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước dự kiến sửa đổi Thông tư số 25/2013/TT-NHNN theo hướng phân cấp mạnh về Ngân hàng Nhà nước khu vực, tạo thuận lợi hơn khi đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung căn cứ xét đổi đối với tiền polymer bị cháy, co biến dạng còn tối thiểu 30% diện tích.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Ngày 16/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt biến động mạnh

Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng tài chính trong kỷ nguyên AI

Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Nhận diện lực hút vốn FDI của Nghệ An

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,050 16,350
Kim TT/AVPL 16,050 16,350
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,050 16,350
Nguyên Liệu 99.99 14,900 ▼300K 15,100 ▼300K
Nguyên Liệu 99.9 14,850 ▼300K 15,050 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,800 16,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,750 16,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,680 16,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,050 16,350
Miếng SJC Nghệ An 16,050 16,350
Miếng SJC Thái Bình 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,050 16,350
NL 99.90 14,800
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,850
Trang sức 99.9 15,540 16,240
Trang sức 99.99 15,550 16,250
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,605 ▲1444K 16,352 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,605 ▲1444K 16,353 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,603 ▼5K 1,633 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,603 ▼5K 1,634 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,583 ▼5K 1,618 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 153,698 ▼495K 160,198 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 112,612 ▼375K 121,512 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 101,285 ▼340K 110,185 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 89,958 ▼305K 98,858 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 85,589 ▲77001K 94,489 ▲85011K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 58,727 ▼209K 67,627 ▼209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Cập nhật: 16/05/2026 11:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18301 18577 19164
CAD 18631 18909 19526
CHF 32817 33202 33870
CNY 0 3828 3922
EUR 30000 30273 31307
GBP 34301 34692 35644
HKD 0 3234 3437
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15075 15660
SGD 20029 20311 20846
THB 721 785 838
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26387
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,387
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 30,226 30,250 31,536
JPY 162.13 162.42 171.38
GBP 34,641 34,735 35,763
AUD 18,582 18,649 19,254
CAD 18,864 18,925 19,525
CHF 33,206 33,309 34,128
SGD 20,231 20,294 20,992
CNY - 3,810 3,936
HKD 3,306 3,316 3,438
KRW 16.23 16.93 18.32
THB 773.31 782.86 833.96
NZD 15,150 15,291 15,666
SEK - 2,756 2,839
DKK - 4,045 4,166
NOK - 2,788 2,875
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,251.56 - 7,023.92
TWD 755.84 - 911.05
SAR - 6,921.22 7,253.27
KWD - 83,938 88,860
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,127 26,147 26,387
EUR 30,132 30,253 31,433
GBP 34,618 34,757 35,761
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 32,980 33,112 34,046
JPY 162.31 162.96 170.32
AUD 18,625 18,700 19,292
SGD 20,269 20,350 20,932
THB 791 794 829
CAD 18,826 18,902 19,474
NZD 15,270 15,803
KRW 16.85 18.49
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26207 26207 26387
AUD 18486 18586 19514
CAD 18814 18914 19929
CHF 33126 33156 34735
CNY 3809.5 3834.5 3969.8
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30198 30228 31954
GBP 34689 34739 36497
HKD 0 3355 0
JPY 162.76 163.26 173.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15204 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20208 20338 21066
THB 0 752 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16100000 16100000 16400000
SBJ 14000000 14000000 16400000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,181 26,231 26,387
USD20 26,181 26,231 26,387
USD1 23,875 26,231 26,387
AUD 18,520 18,620 19,725
EUR 30,333 30,333 31,742
CAD 18,756 18,856 20,162
SGD 20,279 20,429 20,989
JPY 163.22 164.72 169.26
GBP 34,542 34,892 35,748
XAU 16,098,000 0 16,402,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/05/2026 11:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80