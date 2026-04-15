Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Mục tiêu lãi gần 7.000 tỷ đồng, cổ đông “soi” động lực tăng trưởng 39%

Ngày 15/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 và thông qua nhiều nội dung đáng chú ý về kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2026, OCB đặt mục tiêu đạt 354.214 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 (gồm tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và vốn tài trợ - ủy thác) đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ thị trường 1 (gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 hướng đến mục tiêu đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025. Các chỉ số an toàn luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng OCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tại đại hội, cổ đông OCB quan tâm về cơ sở, giải pháp giúp lợi nhuận trước thuế 2026 tăng trưởng 39%, trọng tâm là cơ cấu đóng góp lợi nhuận, đặc biệt tỷ trọng thu nhập lãi thuần so với nguồn ngoài lãi như dịch vụ, ngoại hối hay các khoản bất thường... Bên cạnh đó, định giá cổ phiếu dưới giá trị sổ sách (P/B<1), cổ đông yêu cầu làm rõ giải pháp cải thiện niềm tin thị trường và nâng định giá.

Nhiều vấn đề khác được đặt ra về tầm nhìn dài hạn và khả năng đổi mới mô hình kinh doanh, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và lãi suất duy trì ở mức cao; chiến lược chuyển đổi số, ngân hàng xanh và mục tiêu vị thế trong 5 năm tới...

Trả lời cổ đông, ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc OCB nêu rõ, tín dụng vẫn kỳ vọng vẫn đóng góp quan trọng cho OCB. Bên cạnh các lĩnh vực thế mạnh truyền thống của OCB, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới như: nông nghiệp, dịch vụ, công nghệ... Đây là các lĩnh vực có dư địa, lợi thế phát triển, tăng trưởng hơn nữa trong 2026.

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, hoạt động thu phí dịch vụ sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, đem lại nguồn thu bền vững và ổn định cho ngân hàng. Đặc biệt, với trần tín dụng thận trọng năm nay, nhiều khả năng OCB sẽ không đáp ứng được tất cả các nhu cầu tín dụng của khách hàng. Khi đó, ngân hàng sẽ đồng hành cùng khách hàng với các giải pháp khác như dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn phát hành trái phiếu, quản trị dòng tiền...

Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, FDI với đà tăng trưởng trong 2025 cũng tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Bán lẻ cũng đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, ngân hàng định hướng đẩy mạnh cho vay các sản phẩm có lợi suất cao đi kèm rủi ro có thể chấp nhận được, cơ cấu lại tài sản sinh lãi theo hướng tập trung sản phẩm có lãi suất cao, nhờ đó cải thiện về NIM (biên lãi ròng), cũng như quy mô.

Theo Tổng Giám đốc OCB, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng 39% là khá thách thức trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng từ 2024 - 2025, lãnh đạo OCB tự tin vẫn có dư địa để đạt được.

Đáng chú ý, tăng trưởng sẽ không chỉ phụ thuộc vào tín dụng mà tỷ trọng thu nhập ngoài lãi sẽ tiếp tục gia tăng. Tỷ lệ này đã tăng từ khoảng 14% năm 2024 lên 20% năm 2025 và còn nhiều tiềm năng để cải thiện.

Thu nhập ngoài lãi năm 2025 tăng khoảng 60% so với năm trước, trong đó, mảng ngoại hối tăng trên 100%, dịch vụ thẻ tăng hơn 30%, cùng với nguồn thu từ phí tài khoản và quản lý tài khoản đều cải thiện đáng kể. Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026, khi thu nhập ngoài lãi tăng trên 80%, cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn thu đang phát huy hiệu quả.

Kiểm soát nợ xấu, tăng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Về chất lượng tài sản, theo Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải, đặc thù của nợ xấu bán lẻ là thường có tài sản bảo đảm, song trong bối cảnh thị trường bất động sản suy giảm, việc xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thu hồi và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Về kế hoạch, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhằm đảm bảo an toàn theo thông lệ. Dù năm trước tỷ lệ này ở mức khoảng 2,3%, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, ngân hàng vẫn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn với ngưỡng dưới 3%.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị OCB cũng khẳng định, ngân hàng không hạ chuẩn tín dụng, các tiêu chí cho vay hiện vẫn được duy trì chặt chẽ. Theo ông Tuấn, nợ xấu chủ yếu tập trung ở khách hàng bán lẻ, có tài sản đảm bảo, đỉnh điểm là năm 2024, trong khi tỷ lệ nợ xấu khách hàng doanh nghiệp rất thấp. Trong năm 2025, hoạt động kiểm soát và thu đòi nợ xấu có mức cải thiện đáng kể, thể hiện qua mức thu hồi tăng trưởng nợ xấu tăng gấp đôi, từ đó, làm cơ sở cho OCB đặt kế hoạch cao trong năm 2026. Theo lãnh đạo OCB, việc cổ phiếu đang giao dịch dưới mặt bằng chung, khi nhiều ngân hàng có P/B khoảng 1,3 - 1,5 lần, chủ yếu phản ánh yếu tố thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng đã nhận diện rõ vấn đề và sẽ triển khai các giải pháp nhằm đưa định giá về mức hợp lý hơn, ít nhất tiệm cận trung bình ngành. "Trước khi niêm yết năm 2021 ROE luôn đạt trên 20% - 25%, tuy sau đó thấp hơn. Vì vậy, OCB đặt mục tiêu sẽ quay lại động lực như cũ, ROE trên 15% khi chu kỳ kinh doanh của OCB đã giải quyết được các bất cập trong năm vừa rồi. Tôi tin là giá cổ phiếu sẽ tăng và được đánh giá đúng" - lãnh đạo OCB kỳ vọng. Năm 2026, OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hằng năm, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính.

Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. Từ đó, gia tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Thời gian thực hiện các đợt tăng vốn sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi được cơ quan chức năng cho phép. Dự kiến sau khi tăng vốn, Aozora bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn duy nhất của OCB với tỷ lệ sở hữu 15%, không thay đổi so với các năm trước.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của cổ đông tham dự. Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, đáp ứng quy định hiện hành./.