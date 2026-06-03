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Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập "cú đúp" tại Vietnam 14 Impact Awards 2026

17:36 | 03/06/2026
(TBTCO) - Tại Lễ biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026 (Vietnam 14 Impact Awards 2026), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ) đã xuất sắc được vinh danh tại hai hạng mục cốt lõi: Công nghiệp thông minh và Dịch vụ số xuất sắc.
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Vượt qua 97 tổ chức và cá nhân với tiêu chí “Tác động” (Impact) khắt khe từ Hội đồng chuyên môn, giải thưởng khẳng định sức nặng của hệ sinh thái công nghệ mà PVFCCo - Phú Mỹ đang vận hành. Là đơn vị dẫn dắt ngành với 35% thị phần urê và 20% thị phần NPK hàm lượng cao, PVFCCo - Phú Mỹ đang chuyển mình mạnh mẽ từ sản xuất truyền thống sang doanh nghiệp số toàn diện, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập
PVFCCo - Phú Mỹ đang chuyển mình mạnh mẽ từ sản xuất truyền thống sang doanh nghiệp số

Tư duy hệ thống: Quản trị bằng dữ liệu

Chuyển đổi số tại PVFCCo - Phú Mỹ là một chiến lược tổng thể đến năm 2030, chuyển dịch sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu (Data-driven) với các cột mốc thực tiễn:

1. Vòng lặp khép kín: Vận hành đồng thời hai hệ thống lõi ERP (Oracle EBS & HPM) từ ngày 1/1/2025 để quản trị và lập kế hoạch chiến lược.

2. Hợp nhất dữ liệu: Data Lakehouse tích hợp tự động với hệ thống báo cáo thông minh, tạo nguồn dữ liệu tập trung.

3. Năng lực thực thi: Số hóa 72% quy trình lõi và đạt chỉ số trưởng thành số DBI 3.0/5.0, trở thành điển hình tiên tiến trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Công nghiệp thông minh: Nhà máy vận hành bằng tư duy số

Giải thưởng Công nghiệp thông minh khẳng định sự hội tụ chặt chẽ giữa hạ tầng quản trị (IT) và thực địa sản xuất (OT) thông qua kiến trúc Nhà máy thông minh 4 lớp:

1. Số hóa hiện trường: Phần mềm 45K1 loại bỏ ghi chép thủ công.

2. Giải pháp Nhà máy số 360° dùng thiết bị bay không người lái (drone) tái hiện trực quan các phân xưởng trọng yếu.

3. Quản trị thông minh tương lai: Triển khai hệ thống bảo trì dự báo Machine Health, 5 AI Agent nghiệp vụ và giám sát vận tải TMS-ODE tích hợp GPS.

4. PVFCCo - Phú Mỹ chủ động áp dụng chuẩn đánh giá quốc tế SIRI, khẳng định vị thế tiệm cận các mô hình nhà máy 4.0 trên thế giới.

Dịch vụ số xuất sắc: Mang công nghệ phụng sự nhà nông

Bứt phá từ nền tảng sản xuất: PVFCCo lập
“Cú đúp” giải thưởng phản chiếu tầm nhìn kiên định của Ban lãnh đạo PVFCCo - Phú Mỹ.

Hệ sinh thái số nông nghiệp Phú Mỹ hợp nhất 3 nền tảng cốt lõi, tạo chuỗi giá trị khép kín, minh bạch từ nhà máy đến người nông dân:

1. Minh bạch chuỗi cung ứng (STM-ODE): Số hóa quy trình bán hàng và vận tải. Tỷ lệ đại lý tái sử dụng hệ thống đạt trên 90% chỉ sau 3 tháng.

2. Bảo vệ thương hiệu (RFID & QR Code): Tiên phong gắn chip RFID chống sao chép trên dây chuyền. Nông dân chỉ mất 3 giây quét mã QR để xác thực hàng chính hãng.

3. Kết nối trực tiếp (App Phú Mỹ Loyalty): Tích điểm, tương tác và tư vấn kỹ thuật canh tác chính xác cho hàng chục nghìn nhà nông. Hiệu ứng cộng hưởng này biến mỗi khách hàng thành một mắt xích cùng PVFCCo - Phú Mỹ bảo vệ thị trường.

“Cú đúp” giải thưởng phản chiếu tầm nhìn kiên định của Ban lãnh đạo: Lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy con người làm đích đến. Chuyển đổi số không thuần túy phục vụ tăng trưởng thương mại, mà là đòn bẩy chiến lược để PVFCCo - Phú Mỹ thực thi cam kết an ninh lương thực và thúc đẩy chuyển dịch xanh theo tiêu chuẩn ESG. Đặt mục tiêu nâng chỉ số trưởng thành số lên mức 4.0 và hoàn thiện Nhà máy thông minh vào năm 2030, PVFCCo - Phú Mỹ không chỉ đang xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh mà còn đang kiến tạo một di sản phát triển bền vững cho tương lai./.

Hằng Nga
Từ khóa:
Phân bón thông minh Dữ liệu quản trị tăng trưởng thương mại chuyển đổi số công nghiệp thông minh Dịch vụ số xuất sắc an ninh lương thực

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