Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp

Hà Phương

Hà Phương

10:56 | 18/07/2026
(TBTCO) - Nhấn mạnh việc có đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và nhiều năm tới phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả các khó khăn của doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.
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Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trị Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 với các nhiệm vụ rất nặng nề, rất thách thức, trước hết là thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ hơn 3 tháng đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất từ năm 2011 đến nay, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. An sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được bảo đảm, ngoại giao có nhiều thành tựu. Thủ tướng khẳng định, đó là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả khó khăn của doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đoàn Bắc

Nêu rõ, nhiệm vụ từ nay tới cuối năm rất nặng nề, vừa phải tập trung tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô vững chắc, vừa phải khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, động lực để đạt tăng trưởng cao, bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết, Hội nghị sẽ rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp; tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, báo cáo của các bộ, ngành.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và hướng đến 3 vấn đề lớn.

Thứ nhất, đánh giá các khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện đầy đủ, thực chất chưa? Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp có ý kiến thẳng thắn tại Hội nghị, đồng thời đánh giá và nêu đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực thi pháp luật và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ là các kiến nghị nếu phản ánh đầy đủ thực tiễn, thực tế khó khăn thì phải xử lý triệt để, giải quyết đến cùng.

Thứ hai, kiến nghị, hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng 2 con số.

Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý, làm rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện để các khó khăn được giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả.

“Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp: Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả” - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh./.

Hà Phương
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng hai con số tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng

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