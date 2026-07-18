Tỷ giá USD hôm nay (18/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng 10 tuần, Fed phát tín hiệu duy trì lãi suất cao

Thị trường trong nước

Sáng 18/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết chốt tuần ở mức 25.254 đồng, tăng 11 đồng so với phiên trước và tăng tổng cộng 40 đồng so với cuối tuần trước. Mức tăng 40 đồng của tỷ giá trung tâm tuần qua cao hơn đáng kể so với các tuần trước, đồng thời đánh dấu tuần tăng thứ 10 liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 8/2025 và chỉ còn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 44 đồng (25.298 đồng, được thiết lập ngày 25/8/2025).

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng lên 24.042 - 26.466 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.991,3 - 26.516,7 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.370 - 26.410 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và giảm 10 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy, tỷ giá USD biến động trái chiều nhưng biên độ điều chỉnh khá hẹp, không theo kịp mức tăng của tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tỷ giá USD tại hai ngân hàng Vietcombank và BIDV diễn biến trái chiều. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD, không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, BIDV đồng loạt giảm 20 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá USD xuống 26.070 - 26.450 VND/USD, cho thấy xu hướng hạ nhiệt của đồng bạc xanh tại nhóm ngân hàng thương mại.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 17/7 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt tuần qua. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra tăng lần lượt 133,16 đồng và 138,81 đồng, lên 34.498,34 - 35.962,83 VND/GBP. Tương tự, BIDV nâng giá mua vào thêm 126 đồng và giá bán ra thêm 133 đồng, lên 34.753 - 36.053 VND/GBP, nối dài đà tăng của đồng bảng Anh.

Trái ngược với EUR và GBP, tỷ giá JPY đồng loạt giảm nhẹ tại cả hai ngân hàng. Vietcombank hạ giá mua vào 0,76 đồng và giá bán ra 0,81 đồng, xuống 156,20 - 166,98 VND/JPY. Tại BIDV, tỷ giá mua vào giảm 0,60 đồng, bán ra giảm 0,68 đồng, còn 157,47 - 167,26 VND/JPY, cho thấy đồng yên tiếp tục suy yếu.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 100,77 điểm, giảm nhẹ 0,18% tuần qua.

Ngân hàng OCBC (Singapore) nhận định, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi thế chênh lệch lãi suất và vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Dù vẫn kỳ vọng USD sẽ tăng giá ở mức khiêm tốn vào cuối năm, ngân hàng này cho rằng, dư địa tăng trong ngắn hạn nhiều khả năng bị hạn chế nếu không xuất hiện thêm các chất xúc tác mới.

Trong bối cảnh đó, các chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) vẫn có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả đầu tư sẽ ngày càng phụ thuộc vào việc lựa chọn đồng tiền vay vốn có lãi suất thấp và triển vọng tỷ giá phù hợp.

OCBC cũng lưu ý, lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn mang xu hướng “diều hâu”. Bà Lorie Logan - Chủ tịch Fed Dallas cho rằng, việc duy trì lãi suất ở mức cao hơn một chút sẽ giúp cân bằng tốt hơn các rủi ro liên quan đến nhiệm vụ kép của Fed là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm.

Việc áp dụng chính sách thắt chặt ở mức vừa phải ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn so với việc phải thực hiện một đợt thắt chặt mạnh trong tương lai.

Về tỷ giá USD/JPY, ông Vikram Murarka - chuyên gia đứng đầu bảng xếp hạng dự báo tỷ giá USD/JPY của Bloomberg cho rằng, đồng yên có thể tiếp tục suy yếu xuống khoảng 170 JPY/USD trong vòng một năm tới. Nguyên nhân là chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản được dự báo vẫn duy trì ở mức cao. Điều này tiếp tục khuyến khích nhà đầu tư vay đồng yên với chi phí thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn ở nước ngoài.

Hiện đồng yên giao dịch quanh 162,39 JPY/USD, gần vùng thấp nhất trong khoảng 4 thập kỷ. Dù Chính phủ Nhật Bản nhiều lần khẳng định sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại hối, hiệu quả của biện pháp này đang suy giảm và khó đảo ngược xu hướng nếu các yếu tố nền tảng không thay đổi.

Tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ là quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng với các số liệu về lạm phát và thị trường lao động của Anh, cũng như dữ liệu sơ bộ chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới./.