Thị trường

Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

06:26 | 18/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (18/7) tiếp tục ổn định trên cả 3 miền, không có địa phương nào điều chỉnh so với hôm trước. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 62.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
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Ngày 18/7: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động tại các địa phương được khảo sát.

Hiện giá heo ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lào Cai giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại tất cả địa phương được khảo sát.

Heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh giữ mức 63.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng được giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh giá. Hiện mức cao nhất là 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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