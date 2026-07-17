Thị trường

Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

09:47 | 17/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/7) tiếp tục đi xuống khi đồng USD biến động mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và áp lực chốt lời gia tăng.
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Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h20 ngày 17/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.096.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.161.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.160.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.227.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.096.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.161.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.096.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.466.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 55.893.194 đồng/lượng (mua vào) và 57.626.523 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h20 ngày 17/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 17/7: Giá bạc tiếp đà lao dốc

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 ngày 17/7, giá bạc giao ngay ở mức 55,295 USD/ounce, giảm 0,41% so với hôm qua.

Đây là phiên giảm đáng chú ý sau giai đoạn bạc nhiều lần nỗ lực vượt các vùng giá cao nhưng không thành công. Đà giảm lần này phản ánh hoạt động chốt lời của nhà đầu tư kết hợp với áp lực từ sự phục hồi của đồng USD và mặt bằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn ở mức cao.

Thông thường, khi đồng USD tăng giá hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời cố định thay vì những tài sản không tạo ra lợi suất như vàng và bạc. Điều này khiến sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý suy giảm trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng lựa chọn đứng ngoài thị trường để chờ thêm các tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng tới.

Ngày 17/7: Giá bạc tiếp tục đi xuống

Xét dưới góc độ kỹ thuật, giá bạc vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh khi chưa thể chinh phục và duy trì trên vùng kháng cự quan trọng 58 - 60 USD/ounce. Việc liên tục thất bại trước ngưỡng này khiến lực bán gia tăng, kéo thị trường hướng sự chú ý về vùng hỗ trợ 55 - 56,5 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá bạc có thể đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn trong các phiên tiếp theo.

Dẫu vậy, nhiều nhà phân tích nhận định, đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu phản ánh diễn biến ngắn hạn và chưa làm thay đổi triển vọng tích cực của bạc trong dài hạn. Nguồn cung toàn cầu vẫn trong tình trạng thiếu hụt kéo dài, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục mở rộng nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược như năng lượng mặt trời, xe điện, điện tử và các công nghệ xanh. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong trung và dài hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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