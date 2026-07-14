Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa có quyết định yêu cầu Tập đoàn Bảo hiểm DBV làm rõ cơ sở xác định “Số 1 về bảo hiểm xe cơ giới” trên các thông điệp truyền thông. Theo cơ quan quản lý, cách diễn đạt này chưa thể hiện đầy đủ tiêu chí đánh giá và nguồn dữ liệu tham chiếu, có thể dẫn đến cách hiểu chưa đầy đủ về ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

Ngay sau khi tiếp thu ý kiến của cơ quan quản lý, Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV - mã Ck: AIC) đã chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung các thông tin liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong hoạt động truyền thông.

DBV đã chủ động điều chỉnh các thông tin, chỉ rõ DBV dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới và bổ sung nguồn số liệu minh chứng cụ thể. Ảnh tư liệu.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc truyền thông của DBV cho biết, thông điệp “Số 1 về bảo hiểm xe cơ giới” được sử dụng trên cơ sở số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, ghi nhận DBV là doanh nghiệp có doanh thu bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất thị trường kể từ tháng 5/2024.

Để đảm bảo tính xác thực của thông tin, DBV đã chủ động điều chỉnh các thông tin, chỉ rõ DBV dẫn đầu về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới và bổ sung nguồn số liệu minh chứng cụ thể từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo đảm thông tin được cung cấp cho khách hàng một cách chính xác, minh bạch.

Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 5/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc nghiệp vụ xe cơ giới toàn thị trường đạt 9.332,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 22,9% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn ngành, tiếp tục là nghiệp vụ có quy mô lớn của bảo hiểm phi nhân thọ.

<!--cke_bookmark_166S--><!--cke_bookmark_166E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_142S--><!--cke_bookmark_142E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_640S--><!--cke_bookmark_640E--> Đồ họa: Tú Anh

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 5/2026, doanh thu bảo hiểm gốc của DBV đạt 2.483 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.649 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường.

Xét theo doanh nghiệp, DBV tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả về doanh thu và thị phần ở nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 1.649 tỷ đồng. Chỉ riêng top 5 doanh nghiệp đứng đầu đã chiếm 51,3% thị phần doanh thu bảo hiểm xe cơ giới toàn thị trường.

Ngoài ra, thị trường vẫn ghi nhận 4 doanh nghiệp không phát sinh doanh thu phí bảo hiểm gốc từ nghiệp vụ xe cơ giới.

Đại diện DBV cho biết, doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu kết luận của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đã nhanh chóng cập nhật, bổ sung các nội dung truyền thông theo hướng làm rõ tiêu chí đánh giá cũng như nguồn dữ liệu tham chiếu.

“Việc điều chỉnh nhằm giúp khách hàng hiểu đầy đủ hơn về cơ sở xác định thông điệp truyền thông, đồng thời thể hiện cam kết của DBV trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và không ngừng nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh” - đại diện DBV nhấn mạnh.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bảo hiểm xe cơ giới hiện là một trong những nghiệp vụ có quy mô lớn nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đây đồng thời là lĩnh vực có mức độ cạnh tranh cao khi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về doanh thu mà còn về chất lượng dịch vụ, năng lực giám định và giải quyết bồi thường.

Những năm gần đây, DBV liên tục đầu tư mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng, phát triển hệ thống gara liên kết, nâng cao năng lực giám định tổn thất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, bồi thường bảo hiểm. Doanh nghiệp cho biết đây là những yếu tố quan trọng góp phần duy trì tăng trưởng và củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm xe cơ giới./.