Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng; thực hiện 26.293 cuộc kiểm tra; ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026.
(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Hải quan sẽ tạo bước đột phá về thể chế, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, dự thảo Luật quy định nhiều nội dung hướng tới tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện công khai thông tin 13.771 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” và 9.553 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 được giao.
(TBTCO) - Qua việc phân tích chuỗi hóa đơn điện tử và truy vết giao dịch, cơ quan thuế đã xây dựng toàn bộ sơ đồ của “hệ sinh thái” doanh nghiệp vệ tinh được lập ra chỉ để xuất khống hóa đơn, hợp thức hàng hóa.
(TBTCO) - Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện ước đạt trên 16.300 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ thực hiện. Công tác quản lý thuế đang được Thuế tỉnh Nghệ An chuyển mạnh từ hành chính truyền thống sang quản trị thuế hiện đại.
(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên.
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 khi khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.