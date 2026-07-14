Thuế - Hải quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
11:49 | 14/07/2026
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1.382.330 tỷ đồng; thực hiện 26.293 cuộc kiểm tra; ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026.
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Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
6 tháng đầu năm 2026 cục thuế thu ngân sách

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