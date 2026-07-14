Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện công khai thông tin 13.771 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” và 9.553 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.