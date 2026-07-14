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Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

06:37 | 14/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (14/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán yếu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, trong năm 2026, Việt Nam sẽ xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó.
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Ngày 14/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.450 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.300 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá chững. Tại An Giang, nông dân chào giá lúa vẫn neo cao, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa chững. Tại Đồng Tháp, nông dân neo giá cao, bạn hàng hỏi mua lai rai. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới ít, giá lúa tươi các loại ít biến động.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.950 - 9.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.950 - 8.300 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; giá gạo Đài thơm dao động 15.000 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 2 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 - 352 USD/tấn.

Trong báo cáo cập nhật về thị trường gạo thế giới, USDA dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026 là 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó. Lượng gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu cao từ các thị trường truyền thống, đặc biệt Philippines và Trung Quốc.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt 5,2 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 với thị phần 19,4% và có tốc độ tăng trưởng đến 87%. Philippines là nhà nhập khẩu lớn nhất với thị phần chiếm 45%, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 478 - 482 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 350 - 354 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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