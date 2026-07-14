Ngày 14/7: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước giảm

Giá cao su trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 3 Yên (0,72%) lên 418,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 0,30 Baht (0,2%) 91,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 70 Nhân dân tệ (0,4%) xuống 16.725 Nhân dân tệ/tấn.

Năm 2026, Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, dự báo sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu sẽ đạt khoảng 15,34 triệu tấn, tăng 2,4% so với năm 2025. Trong đó, sản lượng tại Thái Lan dự kiến tăng 1,4%, Trung Quốc tăng 2,9%, Ấn Độ tăng 4,4%, Malaysia tăng 6,9%, Campuchia tăng 2,9%, Myanmar tăng 1,1% và các quốc gia thành viên khác tăng 6,5%.

Ngược lại, sản lượng cao su tại Indonesia và Việt Nam được dự báo giảm lần lượt 0,8% và 4,2%. Với nhu cầu, tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt khoảng 15,55 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm trước.

Giá cao su trong nước

Trong nước, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg, giảm 5 đồng/độ so với kỳ trước; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.