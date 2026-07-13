Ngày 13/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống

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Cập nhật lúc 8h30 ngày 13/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.220.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.289.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.220.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.289.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.220.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.612.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.199.852 đồng/lượng (mua vào) và 61.039.847 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 13/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h25 ngày 13/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,73 USD/ounce, giảm 1,99% so với hôm qua.

Thị trường bạc chịu áp lực giảm khi giới đầu tư đánh giá tác động từ các thông tin kinh tế Mỹ. Trong khi số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng mang lại lực đỡ nhất định, quan điểm thận trọng của Fed và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao đã hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Theo báo cáo việc làm tháng 6, nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Tỉ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Những diễn biến này củng cố kỳ vọng rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn trong các quyết định điều hành chính sách tiền tệ, qua đó tạo lực đỡ cho giá vàng và bạc. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp gần đây của Fed cho thấy, các nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát, khiến nhà đầu tư chưa mạnh tay tăng tỉ trọng nắm giữ kim loại quý.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi sát dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ, diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng như những tín hiệu mới từ Fed. Nếu lạm phát hạ nhiệt, áp lực từ lợi suất trái phiếu có thể giảm, tạo điều kiện để giá kim loại quý hồi phục.

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý, mốc 60 USD/ounce đang là vùng giá quan trọng mà thị trường theo dõi sát, bởi đây từng là ngưỡng giao dịch đáng chú ý trong quá khứ. Nếu giá bạc không giữ được vùng này và tiếp tục giảm, kim loại quý có thể lùi về 57 USD/ounce. Trong trường hợp xuyên thủng mốc 57 USD/ounce, giá bạc có nguy cơ giảm sâu hơn, thậm chí về quanh 50 USD/ounce.

“Về triển vọng ngắn hạn, đà phục hồi của bạc vẫn chịu nhiều áp lực từ các yếu tố vĩ mô. Đồng USD duy trì sức mạnh cùng mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như bạc suy giảm” - ông Christopher Lewis phân tích.

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của bạc, khi nguồn cung trên thị trường đang thiếu hụt so với nhu cầu./.