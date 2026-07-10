Ngày 10/7: Giá bạc đảo chiều bật tăng

Giá bạc hôm nay khởi sắc sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 10/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.275.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.345.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.206.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.274.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.275.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.345.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.275.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.676.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.666.515 đồng/lượng (mua vào) và 62.533.177 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 10/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h15 ngày 10/7, giá bạc giao ngay ở mức 60,2870 USD/ounce, tăng 0,54% so với hôm qua.

Mặc dù mức tăng chưa quá lớn, nhưng việc giá bạc lấy lại sắc xanh sau chuỗi giảm liên tục được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư đánh giá giá bạc đã lùi về vùng hấp dẫn hơn, dòng tiền bắt đáy bắt đầu quay trở lại giúp thị trường cân bằng.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng xu hướng tăng hiện nay vẫn cần thêm các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để có thể xác lập một chu kỳ tăng bền vững.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn giữ lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa thực sự được kiểm soát. Fed đã nâng dự báo lạm phát cho các năm tới do chi phí năng lượng tăng, tác động từ các chính sách thuế quan và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hyerczyk cho rằng, nền kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu để Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nếu lạm phát chưa giảm về mục tiêu. Sau khi biên bản cuộc họp được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đồng USD đồng loạt tăng, tạo thêm áp lực giảm đối với giá bạc.

Ở góc độ kỹ thuật, vị chuyên gia đánh giá vùng giá 46,48 - 60,83 USD/ounce vẫn là vùng tích lũy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn./.