Bất động sản

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
10:54 | 10/07/2026
(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, mở ra cơ sở pháp lý mới để tỉnh triển khai các dự án nhà ở gắn với định hướng phát triển đô thị, thu hút lao động, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
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Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026 Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định Quảng Ninh bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu GRDP năm 2026 trên 13%

Việc điều chỉnh chương trình được thực hiện trong bối cảnh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về quy hoạch, không gian đô thị và hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản.

Chương trình phát triển nhà ở trước đây được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 274/NQ-HĐND ngày 9/7/2020, trên cơ sở Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, sau khi Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 cùng nhiều chính sách mới có hiệu lực, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hiện nay tổng diện tích nhà ở trên địa bàn Quảng Ninh đạt khoảng 41,95 triệu m² sàn. Chất lượng nhà ở tiếp tục được cải thiện rõ rệt khi tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 99,88%. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, đồng bộ hạ tầng và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhu cầu về nhà ở tại Quảng Ninh tiếp tục tăng, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho thuê và nhà ở phục vụ các nhóm đối tượng chính sách.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội
Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh lên 36 m² sàn/người. Ảnh T.D

Theo nghị quyết được thông qua, đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu nâng diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh lên 36 m² sàn/người; tiếp tục giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố, nâng cao chất lượng nhà ở hiện hữu và phát triển các dự án nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 40.217 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang và nhà lưu trú công nhân, tương đương khoảng 2,6 triệu m² sàn trở lên. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời góp phần ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhà ở thương mại theo dự án với mục tiêu hoàn thành khoảng 39 triệu m² sàn nhà ở thương mại; khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở đạt chuẩn; đồng thời nghiên cứu phát triển quỹ nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp.

Nghị quyết điều chỉnh chương trình cũng đặt yêu cầu các dự án nhà ở mới phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ giao thông, hạ tầng xã hội và các công trình phục vụ dân sinh.

Quảng Ninh định hướng phát triển các dự án nhà ở theo hướng xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện môi trường và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, sạt lở, thiếu nước và các vấn đề môi trường đô thị.

Cùng với phát triển nguồn cung nhà ở, tỉnh cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường bất động sản theo hướng minh bạch, bền vững; tăng cường công khai quy hoạch, danh mục dự án, tiến độ triển khai nhằm hạn chế đầu cơ, sử dụng lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 không chỉ đáp ứng yêu cầu cập nhật chính sách mới mà còn tạo cơ sở để lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, phục vụ quá trình triển khai các dự án đầu tư, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: Ngày 23/6/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Để tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch, Sở Xây dựng đã và đang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về lộ trình triển khai Quy hoạch.

Song song với quá trình lập Quy hoạch chung, Sở Xây dựng đã chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch. Trước ngày 20/7/2026, Sở Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua ngày 9/7/2026 sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển ổn định, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương có hệ thống đô thị hiện đại, môi trường sống chất lượng và phát triển bền vững.

Tiến Dũng
Từ khóa:
nhà ở xã hội phát triển đô thị nhà ở công nhân nhà ở thương mại phát triển bền vững nguồn lực xã hội

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