Đầu tư

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
19:11 | 06/07/2026
(TBTCO) - Theo Sở Tài chính Quảng Ninh, lũy kế từ đầu năm đến ngày 22/6/2026, toàn tỉnh có 2.428 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 18.943 tỷ đồng.
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Ước tính hết 6 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 2.478, tương đương 99,1% kế hoạch theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/12/2025 và bằng 82,6% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Các lĩnh vực ghi nhận tỷ lệ đăng ký mới cao tiếp tục tập trung vào nhóm ngành thương mại - dịch vụ. Trong đó, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm khoảng 40%; xây dựng chiếm 11%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 10%; vận tải kho bãi chiếm 10%.

Cùng với số doanh nghiệp thành lập mới, đến ngày 22/6/2026, Quảng Ninh có 14.039 doanh nghiệp đang hoạt động; ước hết 6 tháng đạt 14.133 doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 99,5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026
Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo tại Quảng Ninh. Ảnh T.D

Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh có 281 doanh nghiệp giải thể. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 1.514 doanh nghiệp, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực thị trường vẫn hiện hữu, song xu hướng gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới vẫn duy trì tích cực.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và duy trì cơ chế đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Thời gian tới, Quảng Ninh đặt trọng tâm vào hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, nguồn vốn tín dụng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước cũng như toàn cầu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh.

Tiến Dũng
Từ khóa:
tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp Quảng Ninh môi trường đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Ngành thương mại doanh nghiệp mới

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