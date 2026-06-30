Tài chính

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
10:49 | 30/06/2026
(TBTCO) - Kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 47.534 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác chi ngân sách được điều hành chặt chẽ, ưu tiên đầu tư phát triển và an sinh xã hội.
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Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 22/6/2026 đạt 44.020 tỷ đồng; ước thực hiện 6 tháng đạt 47.534 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của các động lực thu ngân sách, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, bất động sản, đất đai và hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong cơ cấu thu, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột, ước đạt 38.184 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng mạnh so với cùng kỳ và vượt 32% kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt 14.579 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, phản ánh sự sôi động của thị trường đất đai và tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì ổn định, đạt khoảng 9.350 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, góp phần củng cố nguồn thu ngân sách bền vững.

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 47.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Tổng thu du lịch của Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 35.198 tỷ đồng. Ảnh T.D

Song song với kết quả thu, công tác điều hành chi ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 22/6/2026 đạt 14.722 tỷ đồng; ước thực hiện 6 tháng đạt 20.508 tỷ đồng, bằng 51% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên chiếm khoảng 10.300 tỷ đồng, tương đương 50% dự toán, được kiểm soát theo hướng tiết kiệm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu.

Cơ cấu chi ngân sách cho thấy sự ưu tiên rõ nét đối với các lĩnh vực an sinh xã hội và phát triển con người. Chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo tăng 36,5% so với cùng kỳ, chi y tế - dân số tăng 28%, trong khi chi cho bảo đảm xã hội tăng 27,6%. Điều này thể hiện định hướng xuyên suốt của tỉnh trong việc lấy con người làm trung tâm của phát triển, đồng thời bảo đảm các chính sách an sinh được triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

Bên cạnh chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển tiếp tục được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tỉnh tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, với tổng vốn giải ngân đến ngày 20/6/2026 đạt 7.308 tỷ đồng, tương đương 69,2% kế hoạch 6 tháng; ước thực hiện 6 tháng đạt khoảng 10.208 tỷ đồng, đạt 97% chỉ tiêu đề ra. Nguồn vốn này được ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình giao thông kết nối liên vùng và các dự án động lực về năng lượng, đô thị và du lịch.

Việc điều hành chi ngân sách được tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo nguyên tắc chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Các khoản chi được rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, hạn chế tối đa chi không cần thiết, đồng thời tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách trong toàn hệ thống. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý ngân sách, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong sử dụng và quản lý nguồn lực công.

Có thể thấy, kết quả thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 phản ánh rõ hiệu quả của các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô trên địa bàn, cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân và hoạt động đầu tư. Thu ngân sách tăng trưởng cao không chỉ giúp mở rộng dư địa tài khóa, mà còn tạo điều kiện để tỉnh tiếp tục đầu tư cho hạ tầng chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng thu ngân sách bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, bảo đảm cân đối ngân sách vững chắc. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026./.

Tiến Dũng
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