Bất động sản

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
15:47 | 26/06/2026
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ về hạ tầng, kinh tế và đô thị hóa của địa phương.
aa
Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn 2075 Quảng Ninh lập Quỹ Nhà ở với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Theo quyết định ban hành ngày 26/6/2026, tỉnh Quảng Ninh chính thức đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I trên phạm vi toàn tỉnh, với diện tích hơn 6.231 km² và quy mô dân số khoảng 1,52 triệu người.

Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở hệ thống quy định pháp luật hiện hành về phân loại đô thị, cùng các nghị quyết và nghị định liên quan, sau quá trình thẩm định, rà soát và đánh giá hồ sơ do tỉnh Quảng Ninh xây dựng và trình Bộ Xây dựng xem xét.

Theo nội dung quyết định, Quảng Ninh được đánh giá là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng phát triển đồng bộ, kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Các tiêu chí về giao thông, hạ tầng xã hội, tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng phát triển đô thị cơ bản đáp ứng yêu cầu của đô thị loại I.

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Việc công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I là bước quan trọng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Ngoài ra, việc Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, góp phần tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và khẳng định vai trò cực tăng trưởng của địa phương ở khu vực phía Bắc.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, tiềm năng du lịch và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Trong thời gian tới, tỉnh được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu dài hạn trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ phối hợp triển khai, đảm bảo thực hiện đúng quy định và định hướng phát triển đô thị quốc gia.

Tiến Dũng
Từ khóa:
Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I hạ tầng phát triển kinh tế duy trì đô thị hóa hệ thống quy định

Bài liên quan

Gỡ điểm nghẽn thể chế, đón dòng vốn chất lượng cao cho bất động sản du lịch

Gỡ điểm nghẽn thể chế, đón dòng vốn chất lượng cao cho bất động sản du lịch

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Quảng Ninh bảo đảm nguồn lực đất đai bền vững

Dành cho bạn

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

“Chìa khóa” hút vốn ngoại sau nâng hạng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

ABBank sắp chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 20.000 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Đọc thêm

Đà Nẵng đấu giá 298.575m2 đất làm chợ đầu mối Hòa Phước

Đà Nẵng đấu giá 298.575m2 đất làm chợ đầu mối Hòa Phước

(TBTCO) - Theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Chợ đầu mối Hòa Phước vừa được cấp thẩm quyền Đà Nẵng ban hành, thời hạn dự kiến đấu giá sẽ diễn ra trong Quý III, IV/2026, giá khởi điểm 1.798.132 đổng/m2.
Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Chuyển động mới tại siêu Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(TBTCO) - Thay vì ưu tiên rút ngắn tối đa giai đoạn chuẩn bị như trước, Bộ Xây dựng đang đề xuất điều chỉnh cách tiếp cận triển khai Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo hướng chuẩn bị kỹ hơn để thi công nhanh hơn.
Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

Cơ hội đầu tư hấp dẫn từ thị trường bất động sản năng động

(TBTCO) - Trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng đang được đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện, Đắk Lắk đứng trước cơ hội hình thành thị trường bất động sản đa dạng với những phân khúc giàu tiềm năng, mang đến nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư.
Quảng Ninh lập Quỹ Nhà ở với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng

Quảng Ninh lập Quỹ Nhà ở với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 23/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 và thông qua nghị quyết quan trọng về việc thành lập Quỹ Nhà ở tỉnh Quảng Ninh với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng.
Bất động sản du lịch: Rõ lực đẩy, thông điểm nghẽn để bước vào chu kỳ mới

Bất động sản du lịch: Rõ lực đẩy, thông điểm nghẽn để bước vào chu kỳ mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang đứng trước cơ hội phục hồi nhờ hành lang pháp lý dần hoàn thiện, hạ tầng du lịch cải thiện và nhu cầu lưu trú tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, để thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững, các chuyên gia cho rằng cần chuyển trọng tâm sang khai thác du lịch thực chất, minh bạch vận hành, bảo vệ nhà đầu tư và mở rộng cánh cửa cho dòng vốn dài hạn.
Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

(TBTCO) - Thị trường bất động sản du lịch đang đứng trước cơ hội bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự hoàn thiện của thể chế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Chuyên gia cho rằng, nếu tận dụng tốt các động lực này và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, pháp lý, bất động sản du lịch có thể trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nổi bật trong giai đoạn tới.
Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

(TBTCO) - Sau giai đoạn điều chỉnh sâu, thị trường bất động sản du lịch đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi cùng sự trở lại của nguồn cung và nhu cầu du lịch. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ, thị trường cần nhiều hơn những tín hiệu tích cực, đó là một môi trường đầu tư minh bạch, pháp lý thông suốt và khả năng tạo dòng tiền bền vững từ từng dự án.
Doanh nghiệp bất động sản xoay trục thích ứng trong chu kỳ mới

Doanh nghiệp bất động sản xoay trục thích ứng trong chu kỳ mới

(TBTCO) - Trong chu kỳ mới, các doanh nghiệp địa ốc ưu tiên xây dựng cấu trúc doanh thu cân bằng hơn giữa phát triển dự án, tài sản tạo dòng tiền và các phân khúc có nhu cầu thực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thống nhất các giải pháp để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chính quyền 2 cấp

Thống nhất các giải pháp để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính thức sàn giao dịch các-bon trong nước

Sẵn sàng vận hành chính thức sàn giao dịch các-bon trong nước

BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

BAF khởi công siêu trang trại được FMO “rót vốn” tại Gia Lai

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2026?

Khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm 2026?

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Quy mô dự trữ ngoại hối đạt gần 88 tỷ USD, sắp sửa đổi Nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 24/6: Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm