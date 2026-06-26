Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Theo quyết định ban hành ngày 26/6/2026, tỉnh Quảng Ninh chính thức đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I trên phạm vi toàn tỉnh, với diện tích hơn 6.231 km² và quy mô dân số khoảng 1,52 triệu người.

Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở hệ thống quy định pháp luật hiện hành về phân loại đô thị, cùng các nghị quyết và nghị định liên quan, sau quá trình thẩm định, rà soát và đánh giá hồ sơ do tỉnh Quảng Ninh xây dựng và trình Bộ Xây dựng xem xét.

Theo nội dung quyết định, Quảng Ninh được đánh giá là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng phát triển đồng bộ, kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Các tiêu chí về giao thông, hạ tầng xã hội, tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng phát triển đô thị cơ bản đáp ứng yêu cầu của đô thị loại I.

Việc công nhận Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I là bước quan trọng, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Ngoài ra, việc Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia, góp phần tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng và khẳng định vai trò cực tăng trưởng của địa phương ở khu vực phía Bắc.

Với lợi thế về vị trí chiến lược, tiềm năng du lịch và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Trong thời gian tới, tỉnh được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu dài hạn trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ phối hợp triển khai, đảm bảo thực hiện đúng quy định và định hướng phát triển đô thị quốc gia.