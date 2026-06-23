Gỡ điểm nghẽn thể chế, đón dòng vốn chất lượng cao cho bất động sản du lịch

Nhiều lực đẩy hội tụ, mở cơ hội cho thị trường

Một trong những nội dung được quan tâm tại phiên thảo luận là vai trò của dòng vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của bất động sản du lịch trong giai đoạn mới. Theo bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động về địa chính trị, thương mại và xu hướng dịch chuyển dòng vốn, Việt Nam vẫn duy trì được sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Số liệu cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% và là mức giải ngân cao nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với cùng kỳ.

Dù dòng vốn vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản tiếp tục nằm trong nhóm ngành thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nước ngoài nhờ dư địa tăng trưởng dài hạn và tiềm năng phát triển du lịch.

Theo bà Thủy, trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài không còn đơn thuần là thu hút nguồn vốn tài chính mà hướng tới các dòng vốn chất lượng cao, đi kèm công nghệ, kỹ năng quản trị, kinh nghiệm vận hành và khả năng kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với bất động sản du lịch, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi sự thành công của một dự án không chỉ được quyết định bởi quy mô tài sản mà còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ, năng lực vận hành, thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Bà Bùi Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) chia sẻ trong phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh dòng vốn FDI, hạ tầng được xem là một trong những lực đẩy quan trọng tạo động lực tăng trưởng cho bất động sản du lịch trong những năm tới. Theo bà Bùi Thu Thủy, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Nguồn lực ngân sách đang được ưu tiên cho các dự án giao thông chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển mới.

Đáng chú ý, nhiều mô hình kinh tế mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị dịch vụ - công nghệ hay các tổ hợp kinh tế biển đang được nghiên cứu và triển khai. Đây được kỳ vọng sẽ tạo ra những dòng khách mới cho thị trường bất động sản du lịch, bao gồm chuyên gia quốc tế, khách công vụ, nhà đầu tư và lực lượng lao động chất lượng cao.

Không chỉ hạ tầng, môi trường đầu tư cũng đang được cải thiện theo hướng cởi mở và thuận lợi hơn. Những thay đổi trong Luật Đầu tư cùng việc đẩy mạnh cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình kinh doanh mới đã giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận thị trường giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, theo bà Thủy, các nhà đầu tư quốc tế vẫn đặc biệt quan tâm tới ba yếu tố cốt lõi gồm tính minh bạch, sự ổn định của chính sách và chất lượng hạ tầng. Đây là những tiêu chí quyết định sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của thị trường trong dài hạn.

Thể chế phải đi trước để đón mô hình kinh doanh mới

Ở góc độ hoàn thiện chính sách, ông Phan Đức Hiếu - Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, thị trường bất động sản nói chung và bất động sản du lịch nói riêng đang đứng trước cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới khi nhiều điểm nghẽn pháp lý từng tồn tại trong thời gian dài đã được tháo gỡ.

Theo ông Hiếu, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành thời gian qua đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù nhằm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Đặc biệt, Nghị quyết số 29/2026/QH16 được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn dự án bất động sản đang gặp vướng mắc.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng việc tháo gỡ các tồn đọng quá khứ mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điều quan trọng hơn là xây dựng một khung thể chế đủ mở để đón nhận những mô hình kinh doanh của tương lai. Theo đó, các loại hình từng gây nhiều tranh luận như condotel, officetel hay bất động sản trên đất thương mại, dịch vụ đang dần được xác định rõ nguyên tắc xử lý. Song thị trường tương lai sẽ không chỉ dừng lại ở những sản phẩm này.

Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội chia sẻ tại tại phiên thảo luận. Ảnh: Đức Thanh

Xu hướng mới đang hình thành là các tổ hợp đa chức năng kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão, làm đẹp, phục hồi chức năng và khám chữa bệnh. Các mô hình wellness (sức khỏe toàn diện), nghỉ dưỡng sức khỏe hay cộng đồng dưỡng lão cao cấp đang phát triển nhanh trên thế giới và được dự báo sẽ mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Để những mô hình này phát triển, theo ông Hiếu, tư duy quy hoạch và sử dụng đất cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì tiếp cận cứng nhắc theo từng loại hình chức năng riêng biệt, cần cho phép phát triển các tổ hợp tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ.

Một nội dung khác được ông Hiếu nhấn mạnh là việc phát triển các kênh đầu tư chuyên nghiệp cho bất động sản du lịch. Thị trường cần đa dạng hóa các công cụ huy động vốn và đầu tư thông qua quỹ đầu tư bất động sản, các sản phẩm tài chính mới hay những mô hình huy động vốn hiện đại, giúp nhà đầu tư có thể tham gia, chuyển nhượng hoặc rút vốn thuận lợi hơn./.