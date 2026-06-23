Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm trao đổi về triển vọng của thị trường bất động sản du lịch trong giai đoạn mới. Hội thảo diễn ra tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư (47- Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội) và được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Tài chính - Đầu tư.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho rằng bất động sản du lịch từng là một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, góp phần hình thành nhiều điểm đến mới, nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu khai mạc Hội thảo

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển nhanh, thị trường đang bước vào quá trình điều chỉnh và sàng lọc mạnh mẽ hơn. Những biến động của kinh tế thế giới, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cùng các áp lực trong nước về chi phí vốn, chi phí đầu vào và nghĩa vụ tài chính đang đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp. Trong khi đó, niềm tin của nhà đầu tư đối với một số phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cần thêm thời gian để phục hồi.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực. Theo số liệu mới được công bố, trong tháng 5/2026, cả nước có 63 dự án biệt thự nghỉ dưỡng với 2.526 căn được mở bán và 49 dự án condotel cung cấp 5.083 sản phẩm ra thị trường. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cho thấy hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa bị đứt gãy.

Toàn cảnh hội thảo.

Ông Phạm Văn Hoành nhận định, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, dòng vốn FDI duy trì tích cực và ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ là những nền tảng quan trọng hỗ trợ thị trường trong dài hạn. Tuy nhiên, các điểm nghẽn về pháp lý, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn và hiệu quả thực thi chính sách vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư bất động sản du lịch sẽ khó quay trở lại mô hình tăng trưởng của giai đoạn trước. Trong chu kỳ phát triển mới, năng lực tạo dòng tiền, chất lượng vận hành và hiệu quả khai thác sẽ là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi dự án, đồng thời là cơ sở để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và thu hút dòng vốn quay trở lại thị trường một cách bền vững.