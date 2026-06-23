Bất động sản

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
09:59 | 23/06/2026
(TBTCO) - Sau giai đoạn điều chỉnh sâu, thị trường bất động sản du lịch đang xuất hiện những tín hiệu phục hồi cùng sự trở lại của nguồn cung và nhu cầu du lịch. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại mạnh mẽ, thị trường cần nhiều hơn những tín hiệu tích cực, đó là một môi trường đầu tư minh bạch, pháp lý thông suốt và khả năng tạo dòng tiền bền vững từ từng dự án.
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Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm trao đổi về triển vọng của thị trường bất động sản du lịch trong giai đoạn mới. Hội thảo diễn ra tại trụ sở Báo Tài chính - Đầu tư (47- Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội) và được phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Tài chính - Đầu tư.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho rằng bất động sản du lịch từng là một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, góp phần hình thành nhiều điểm đến mới, nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn và mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”
Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu khai mạc Hội thảo

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển nhanh, thị trường đang bước vào quá trình điều chỉnh và sàng lọc mạnh mẽ hơn. Những biến động của kinh tế thế giới, xu hướng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu cùng các áp lực trong nước về chi phí vốn, chi phí đầu vào và nghĩa vụ tài chính đang đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp. Trong khi đó, niềm tin của nhà đầu tư đối với một số phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng vẫn cần thêm thời gian để phục hồi.

Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực. Theo số liệu mới được công bố, trong tháng 5/2026, cả nước có 63 dự án biệt thự nghỉ dưỡng với 2.526 căn được mở bán và 49 dự án condotel cung cấp 5.083 sản phẩm ra thị trường. Nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, cho thấy hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa bị đứt gãy.

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”
Toàn cảnh hội thảo.

Ông Phạm Văn Hoành nhận định, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, dòng vốn FDI duy trì tích cực và ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ là những nền tảng quan trọng hỗ trợ thị trường trong dài hạn. Tuy nhiên, các điểm nghẽn về pháp lý, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn và hiệu quả thực thi chính sách vẫn là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư bất động sản du lịch sẽ khó quay trở lại mô hình tăng trưởng của giai đoạn trước. Trong chu kỳ phát triển mới, năng lực tạo dòng tiền, chất lượng vận hành và hiệu quả khai thác sẽ là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi dự án, đồng thời là cơ sở để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và thu hút dòng vốn quay trở lại thị trường một cách bền vững.

Chương trình Hội thảo gồm hai phiên thảo luận trọng tâm.

Phiên I: Rõ lực đẩy - Thông điểm nghẽn

Phiên thảo luận tập trung đánh giá sức hút hiện nay của ngành du lịch, những cơ hội và thách thức đặt ra đối với bất động sản nghỉ dưỡng; phân tích tác động của các quy định mới trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; đồng thời nhận diện các nút thắt pháp lý còn tồn tại đối với thị trường.

Trong phiên này, các câu hỏi liên quan đến xu hướng phát triển của bất động sản du lịch trong giai đoạn tới, điều kiện để khôi phục niềm tin của khách hàng và khả năng thu hút dòng vốn quay trở lại thị trường sẽ được đặt ra cho các diễn giả, từ đó tìm kiếm giải pháp, đề xuất cách thức thực thi. Mục tiêu là hướng tới môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, để thị trường bất động sản du lịch thực sự là kênh lưu trú dòng tiền.

Phiên II: Để thị trường thành kênh lưu trú dòng tiền

Từ góc nhìn doanh nghiệp và nhà đầu tư, phiên thảo luận sẽ tập trung vào những thay đổi trong chiến lược phát triển sau giai đoạn khó khăn; xu hướng dịch chuyển của các dòng sản phẩm; sự thay đổi trong hành vi của người mua; cũng như những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác tài sản.

Các diễn giả cùng trao đổi về bài toán lấy lại niềm tin của khách hàng, những vướng mắc lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải và điều kiện để bất động sản du lịch có thể trở thành một kênh đầu tư tạo dòng tiền ổn định, bền vững trong chu kỳ phát triển mới.
Mai Tấn
Từ khóa:
bất động sản du lịch dòng tiền nhu cầu du lịch tín hiệu phục hồi nguồn cung

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