Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Cơ hội lớn để bước sang một chu kỳ phát triển mới

Trình bày tham luận với chủ đề “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam 2026: Các mảnh ghép về quy hoạch đô thị biển, đô thị du lịch” tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”, PGS-TS Trần Kim Chung - chuyên gia Học viện Tài chính, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định, bất động sản du lịch đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ sự cộng hưởng của quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quá trình hoàn thiện thể chế.

PGS-TS Trần Kim Chung tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đức Thanh

Theo phân tích của PGS-TS. Trần Kim Chung, năm 2026 được xem là năm bản lề khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với việc triển khai các mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng, cùng hàng loạt chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản đang đứng trước những cơ hội lớn để bước sang một chu kỳ phát triển mới.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quá trình hoàn thiện thể chế đang diễn ra mạnh mẽ. Sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi, hệ thống chính sách liên quan đến thị trường bất động sản ngày càng đồng bộ hơn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn tồn tại trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các địa phương đang đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển theo hướng bài bản, hạn chế tình trạng đầu tư tự phát.

Một động lực lớn khác đến từ làn sóng đầu tư công. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ, từ hệ thống cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế, cảng biển đến các tuyến đường ven biển. Hạ tầng phát triển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thương mại mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam bất chấp những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo nhu cầu lớn về bất động sản công nghiệp, logistics, đô thị và du lịch.

“Nếu giai đoạn 2022 - 2024 là thời kỳ thanh lọc mạnh mẽ của thị trường thì năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, trong đó các yếu tố quy hoạch, hạ tầng và thể chế sẽ đóng vai trò quyết định” - ông Chung nhấn mạnh.

Nếu như trước đây các dự án du lịch chủ yếu tập trung vào khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng đơn lẻ thì hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều tổ hợp quy mô lớn, tích hợp đa chức năng từ lưu trú, thương mại, giải trí, hội nghị, y tế đến giáo dục. Một số dự án có quy mô lên tới hàng nghìn ha, có dự án lên đến 6.200 ha, và đang dần trở thành các đô thị du lịch mới. Thị trường cũng chứng kiến sự đa dạng hóa mạnh mẽ về sản phẩm. Từ căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự biển, nhà phố thương mại đến các mô hình mới kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí và làm việc từ xa.

Theo phân tích của ông Chung, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn ở hầu hết các phân khúc. Tuy nhiên, ông Chung đánh giá rằng, điểm sáng nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2026 đến từ bất động sản du lịch. Sự hoàn thiện của hệ thống quy hoạch phát triển du lịch quốc gia đã tạo nền tảng quan trọng cho thị trường. Các định hướng phát triển được cụ thể hóa thông qua chiến lược phát triển kinh tế biển, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030 và các kế hoạch triển khai quy hoạch du lịch quốc gia.

Các địa bàn như Phú Quốc, Hạ Long tiếp tục là những điểm nóng thu hút đầu tư nhờ lợi thế về hạ tầng, du lịch và quy hoạch. “Người người đến Phú Quốc mua condotel, nhà nhà đến Hạ Long mua phòng nghỉ” là thực tế đang diễn ra. Trong khi đó, một số địa phương khác đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh chiến lược phát triển để phù hợp với vị thế mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. “Về sản phẩm, Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia hàng hiệu bất động sản. Đã xuất hiện những sản phẩm hạng 6 sao” - ông Chung cho biết.

Những kịch bản cho thị trường trong giai đoạn tới

Dù triển vọng tích cực đang mở ra, ông Chung cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong giai đoạn tới. Trước hết là những bất ổn của kinh tế và địa chính trị toàn cầu có thể ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư, hoạt động du lịch quốc tế và niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó là các rủi ro về kinh tế vĩ mô, chính sách, lãi suất, thanh khoản thị trường cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Theo PGS-TS Trần Kim Chung, từ nay đến năm 2030, thị trường có thể diễn biến theo 3 kịch bản. Kịch bản cơ sở là tăng trưởng ổn định, bất động sản du lịch tiếp tục phát huy vai trò động lực đối với thị trường bất động sản nói chung.

Quang cảnh Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức. Ảnh: Đức Thanh

Kịch bản tích cực là thị trường tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2026-2027 khi Việt Nam đón các dòng khách quốc tế mới và tận dụng hiệu ứng từ các sự kiện lớn như APEC cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng chiến lược.

Kịch bản điều chỉnh có thể xảy ra nếu xuất hiện các cú sốc từ bên ngoài hoặc các biến động vượt quá khả năng điều tiết của nền kinh tế.

Để thị trường phát triển bền vững, ông Chung cho rằng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Du lịch cùng các quy hoạch phát triển ngành, địa phương.

Thứ hai, phát triển mạnh các công cụ tài chính cho thị trường bất động sản. Việc hình thành các quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITs), quỹ tiết kiệm tương hỗ, các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ hay những mô hình tài chính mới sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thứ ba, đẩy nhanh quá trình xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, đồng thời duy trì môi trường lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người mua nhà.

Cuối cùng, cần thu hút hiệu quả các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, gắn phát triển bất động sản với quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, kinh tế biển và chuyển đổi xanh. Đây sẽ là nền tảng để hình thành các đô thị du lịch hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế./.