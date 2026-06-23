Bất động sản

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
10:40 | 23/06/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản du lịch đang đứng trước cơ hội bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự hoàn thiện của thể chế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Chuyên gia cho rằng, nếu tận dụng tốt các động lực này và tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, pháp lý, bất động sản du lịch có thể trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nổi bật trong giai đoạn tới.
aa
Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Cơ hội lớn để bước sang một chu kỳ phát triển mới

Trình bày tham luận với chủ đề “Thị trường bất động sản du lịch Việt Nam 2026: Các mảnh ghép về quy hoạch đô thị biển, đô thị du lịch” tại Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền”, PGS-TS Trần Kim Chung - chuyên gia Học viện Tài chính, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định, bất động sản du lịch đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ sự cộng hưởng của quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quá trình hoàn thiện thể chế.

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch
PGS-TS Trần Kim Chung tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đức Thanh

Theo phân tích của PGS-TS. Trần Kim Chung, năm 2026 được xem là năm bản lề khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với việc triển khai các mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng, cùng hàng loạt chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và đầu tư hạ tầng. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản đang đứng trước những cơ hội lớn để bước sang một chu kỳ phát triển mới.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là quá trình hoàn thiện thể chế đang diễn ra mạnh mẽ. Sau khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được sửa đổi, hệ thống chính sách liên quan đến thị trường bất động sản ngày càng đồng bộ hơn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn tồn tại trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, các địa phương đang đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản phát triển theo hướng bài bản, hạn chế tình trạng đầu tư tự phát.

Một động lực lớn khác đến từ làn sóng đầu tư công. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ, từ hệ thống cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế, cảng biển đến các tuyến đường ven biển. Hạ tầng phát triển không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, thương mại mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản tại nhiều địa phương.

Trong khi đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam bất chấp những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo theo nhu cầu lớn về bất động sản công nghiệp, logistics, đô thị và du lịch.

“Nếu giai đoạn 2022 - 2024 là thời kỳ thanh lọc mạnh mẽ của thị trường thì năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, trong đó các yếu tố quy hoạch, hạ tầng và thể chế sẽ đóng vai trò quyết định” - ông Chung nhấn mạnh.

Nếu như trước đây các dự án du lịch chủ yếu tập trung vào khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng đơn lẻ thì hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều tổ hợp quy mô lớn, tích hợp đa chức năng từ lưu trú, thương mại, giải trí, hội nghị, y tế đến giáo dục. Một số dự án có quy mô lên tới hàng nghìn ha, có dự án lên đến 6.200 ha, và đang dần trở thành các đô thị du lịch mới. Thị trường cũng chứng kiến sự đa dạng hóa mạnh mẽ về sản phẩm. Từ căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự biển, nhà phố thương mại đến các mô hình mới kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí và làm việc từ xa.

Theo phân tích của ông Chung, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn ở hầu hết các phân khúc. Tuy nhiên, ông Chung đánh giá rằng, điểm sáng nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2026 đến từ bất động sản du lịch. Sự hoàn thiện của hệ thống quy hoạch phát triển du lịch quốc gia đã tạo nền tảng quan trọng cho thị trường. Các định hướng phát triển được cụ thể hóa thông qua chiến lược phát triển kinh tế biển, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030 và các kế hoạch triển khai quy hoạch du lịch quốc gia.

Các địa bàn như Phú Quốc, Hạ Long tiếp tục là những điểm nóng thu hút đầu tư nhờ lợi thế về hạ tầng, du lịch và quy hoạch. “Người người đến Phú Quốc mua condotel, nhà nhà đến Hạ Long mua phòng nghỉ” là thực tế đang diễn ra. Trong khi đó, một số địa phương khác đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh chiến lược phát triển để phù hợp với vị thế mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. “Về sản phẩm, Việt Nam trở thành 1 trong 4 quốc gia hàng hiệu bất động sản. Đã xuất hiện những sản phẩm hạng 6 sao” - ông Chung cho biết.

Những kịch bản cho thị trường trong giai đoạn tới

Dù triển vọng tích cực đang mở ra, ông Chung cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong giai đoạn tới. Trước hết là những bất ổn của kinh tế và địa chính trị toàn cầu có thể ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư, hoạt động du lịch quốc tế và niềm tin của nhà đầu tư. Bên cạnh đó là các rủi ro về kinh tế vĩ mô, chính sách, lãi suất, thanh khoản thị trường cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Theo PGS-TS Trần Kim Chung, từ nay đến năm 2030, thị trường có thể diễn biến theo 3 kịch bản. Kịch bản cơ sở là tăng trưởng ổn định, bất động sản du lịch tiếp tục phát huy vai trò động lực đối với thị trường bất động sản nói chung.

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch
Quang cảnh Hội thảo “Thị trường Bất động sản du lịch 2026: Kênh lưu trú dòng tiền” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức. Ảnh: Đức Thanh

Kịch bản tích cực là thị trường tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2026-2027 khi Việt Nam đón các dòng khách quốc tế mới và tận dụng hiệu ứng từ các sự kiện lớn như APEC cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng chiến lược.

Kịch bản điều chỉnh có thể xảy ra nếu xuất hiện các cú sốc từ bên ngoài hoặc các biến động vượt quá khả năng điều tiết của nền kinh tế.

Để thị trường phát triển bền vững, ông Chung cho rằng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Du lịch cùng các quy hoạch phát triển ngành, địa phương.

Thứ hai, phát triển mạnh các công cụ tài chính cho thị trường bất động sản. Việc hình thành các quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITs), quỹ tiết kiệm tương hỗ, các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ hay những mô hình tài chính mới sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thứ ba, đẩy nhanh quá trình xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý, đồng thời duy trì môi trường lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và người mua nhà.

Cuối cùng, cần thu hút hiệu quả các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, gắn phát triển bất động sản với quy hoạch đô thị, phát triển du lịch, kinh tế biển và chuyển đổi xanh. Đây sẽ là nền tảng để hình thành các đô thị du lịch hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế./.

Tấn Minh
Từ khóa:
bất động sản du lịch phát triển hạ tầng Quy hoạch đô thị biển đầu tư công nghiệp thị trường bất động sản chuyển đổi xanh

Bài liên quan

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Bất động sản du lịch tìm động lực trở thành “kênh lưu trú dòng tiền”

Bộ Tài chính công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cục, vụ

Bộ Tài chính công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cục, vụ

Quỹ hưu trí bổ sung trước cơ hội trở thành nguồn vốn dài hạn của nền kinh tế

Quỹ hưu trí bổ sung trước cơ hội trở thành nguồn vốn dài hạn của nền kinh tế

Dành cho bạn

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Ngày 23/6: Giá bạc đảo chiều giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.189 đồng, thị trường nâng cược Fed tăng lãi suất 2 lần

Tỷ giá USD hôm nay (23/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.189 đồng, thị trường nâng cược Fed tăng lãi suất 2 lần

Infographics: Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt 1.425.563 tỷ đồng

Infographics: Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt 1.425.563 tỷ đồng

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

Minh bạch thông tin - từ trách nhiệm đến nhu cầu

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Ngày 23/6: Giá cà phê đồng loạt khởi sắc, hồ tiêu ổn định ở vùng cao

Đọc thêm

Doanh nghiệp bất động sản xoay trục thích ứng trong chu kỳ mới

Doanh nghiệp bất động sản xoay trục thích ứng trong chu kỳ mới

(TBTCO) - Trong chu kỳ mới, các doanh nghiệp địa ốc ưu tiên xây dựng cấu trúc doanh thu cân bằng hơn giữa phát triển dự án, tài sản tạo dòng tiền và các phân khúc có nhu cầu thực.
Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị lớn nhất từ trước tới nay

Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị lớn nhất từ trước tới nay

(TBTCO) - Sáng 22/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị cùng 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.
Dự án Vành đai 4 và tầm nhìn vượt ra khỏi một tuyến đường của Bầu Hiển

Dự án Vành đai 4 và tầm nhìn vượt ra khỏi một tuyến đường của Bầu Hiển

(TBTCO) - Từ sân bay Quảng Trị, “siêu cảng” Vietnam SuperPort®, cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương cho đến dự án Vành đai 4, dễ dàng nhận thấy một điểm chung trong các bước đi của T&T Group là sự hiện diện tại những công trình giữ vai trò kết nối các dòng chảy kinh tế. Việc tham gia đầu tư vào hợp phần cao tốc trung tâm của Vành đai 4 tiếp tục cho thấy cách doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhìn nhận hạ tầng không chỉ là những dự án riêng lẻ, mà là nền tảng cho sự tăng trưởng dài hạn của kinh tế - xã hội đất nước.
Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

(TBTCO) - Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Việc thăng bậc trong 2 năm liên tiếp khẳng định quy mô, năng lực cạnh tranh và đà tăng trưởng bền vững của Vingroup, cho thấy vị thế ngày càng nổi bật trong Top doanh nghiệp hàng đầu khu vực.
TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang chiếm gần 50% mức độ quan tâm bất động sản cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026, vượt lên rõ rệt so với Hà Nội với 27,6%. Bức tranh thị trường đang tái cấu trúc rõ rệt: dòng tiền dịch chuyển, nhu cầu thực lên ngôi, và sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc lẫn khu vực
Quảng Ninh phát triển nguồn cung nhà ở xã hội

Quảng Ninh phát triển nguồn cung nhà ở xã hội

(TBTCO) - Quảng Ninh đang đồng loạt thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quỹ đất và vật liệu xây dựng, hướng tới hoàn thành 3.878 căn hộ trong năm 2026.
Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Bất động sản du lịch 2026: Cuộc săn tìm “kênh lưu trú dòng tiền” bắt đầu

Sau nhiều năm đi qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, bất động sản du lịch Việt Nam đang xuất hiện những tín hiệu cho thấy một chu kỳ mới có thể đang hình thành. Hàng loạt dự án quy mô lớn đồng loạt tái khởi động, nguồn cung mới trở lại thị trường, khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng và dòng vốn đầu tư bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới trong lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng.
Người trẻ dễ dàng sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden City với vốn ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng

Người trẻ dễ dàng sở hữu thấp tầng Vinhomes Golden City với vốn ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng

(TBTCO) - Chỉ từ 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu, người trẻ Hải Phòng đã có thể sở hữu một căn nhà phố Vinhomes 4 tầng và chủ động tài chính, an tâm trước mọi biến động vĩ mô lên tới nửa thập kỷ. Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng mới, đây được xem là cơ hội hiếm có để nắm giữ tài sản gắn liền với đất ngay hôm nay, thay vì chờ đợi hàng thập kỷ tích lũy.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Hướng dẫn gửi và theo dõi phản hồi nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile

Infographics: Hướng dẫn gửi và theo dõi phản hồi nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile

Hải quan đôn đốc triển khai loạt nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Hải quan đôn đốc triển khai loạt nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Quy hoạch, hạ tầng và du lịch tạo dư địa tăng trưởng mới cho bất động sản du lịch

Bổ sung quy định mới về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Bổ sung quy định mới về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Quảng Ninh chấp thuận loạt dự án với tổng vốn hơn 581 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (22/6): USD tự do tăng vọt gần 200 đồng, DXY trên 100 điểm trước nguy cơ đổ vỡ hòa giải Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh