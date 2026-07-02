Tài chính

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Tiến Dũng

Tiến Dũng

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09:04 | 02/07/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh đang cho thấy bức tranh tăng trưởng tín dụng tích cực trong nửa đầu năm 2026. Dòng vốn ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng điểm.
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Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn ước đạt 238.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục là đối tượng được ưu tiên dòng vốn, với dư nợ cho vay đạt khoảng 214.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm trước và chiếm tới 89,9% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Cơ cấu tín dụng cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng hỗ trợ khu vực sản xuất - kinh doanh thực chất. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt khoảng 78.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cuối năm 2025 và chiếm 32,8% tổng dư nợ. Đây là mức tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn tỉnh, phản ánh xu hướng mở rộng cho vay đối với khu vực doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư máy móc, công nghệ và mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay hộ kinh doanh và cá nhân đạt khoảng 136.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cuối năm 2025, chiếm 57,1% tổng dư nợ. Nhóm khách hàng này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch - những ngành có tốc độ phục hồi và tăng trưởng cao tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm, cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn của Quảng Ninh đạt 33.800 tỷ đồng. Ảnh T.D

Ở nhóm tín dụng theo lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục tập trung dòng vốn vào 5 lĩnh vực trọng điểm theo định hướng điều hành của Chính phủ. Dư nợ ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên đạt khoảng 78.605 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2025. Trong đó, đáng chú ý là cho vay lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đạt 33.800 tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 38.500 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 2.600 tỷ đồng; công nghiệp hỗ trợ đạt 3.700 tỷ đồng và công nghệ cao đạt khoảng 5 tỷ đồng.

Cơ cấu này cho thấy định hướng tín dụng đang được điều tiết theo hướng hỗ trợ các động lực tăng trưởng bền vững, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ - vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dòng vốn cũng được ưu tiên cho các ngành có khả năng tạo giá trị xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, dòng vốn tín dụng tại Quảng Ninh còn gắn chặt với các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về phát triển khu vực kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư, hệ thống ngân hàng được định hướng đóng vai trò “dẫn vốn” cho các dự án sản xuất xanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới.

Song song với đó, các chính sách tín dụng cũng được phối hợp đồng bộ với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm hỗ trợ tiếp cận tín dụng, bảo lãnh vay vốn, cũng như kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính. Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm chi phí vốn và nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của khu vực tư nhân.

Trong tổng thể bức tranh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, tín dụng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với mức tăng trưởng ổn định và cơ cấu phân bổ hợp lý, dòng vốn ngân hàng đang góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh dự kiến tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng linh hoạt, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng trên địa bàn./.

Tiến Dũng
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Quảng Ninh đầu tư Đầu tư tín dụng kinh tế tư nhân tín dụng doanh nghiệp Dầu tư công nghệ tín dụng ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp

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