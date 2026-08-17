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Chứng khoán phái sinh ngày 17/8: Dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 9 trước thềm đáo hạn

Tùng Linh

Tùng Linh

17:59 | 17/08/2026
(TBTCO) - VN30-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm sâu liên tiếp. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh trở nên thận trọng hơn nhiều, nhưng lại đang chuyển sang khá nhiều tại hợp đồng tháng 9 khi kỳ đáo hạn tháng 8 đang đến gần.
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Sau hai phiên cuối tuần trước giảm mạnh và đánh mất ngưỡng 1.900 điểm, VN30-Index bước vào phiên đầu tuần trong trạng thái giằng co. Áp lực bán vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng lực cầu ở các nhóm khác giúp chỉ số giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Kết phiên, VN30 tăng nhẹ 0,87 điểm ( 0,05%) lên 1.877,68 điểm và vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Trong rổ VN30, VIC tiếp tục là lực cản lớn nhất, lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. LPB, VPB, ACB và TCB cũng giảm và tác động tiêu cực lên chỉ số. Tuy nhiên, áp lực này được cân bằng bởi sự hồi phục của nhóm cổ phiếu khác. BSR đóng góp tích cực nhất với khoảng 3,4 điểm, bên cạnh STB, MWG, VPL, FPT và HDB.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 8 (41I1G8000) kết phiên quanh 1.880 điểm, tăng 0,06% so với phiên trước. Chênh lệch tiếp tục duy trì trạng thái dương, ở mức 2,32 điểm so với VN30-Index, phần nào phản ánh kỳ vọng chỉ số cơ sở có thể ổn định trở lại sau nhịp giảm mạnh.

Các hợp đồng còn lại dựa trên VN30 có kỳ hạn dài hơn ghi nhận mức chênh lệch phân hóa, dao động từ âm 5,58 điểm đến dương 1,72 điểm.

Thanh khoản thị trường “hạ nhiệt” rõ rệt sau phiên giao dịch sôi động cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch của 41I1G8000 giảm 27,6%, xuống 200.484 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn này cũng giảm 7,81%, còn 28.052 hợp đồng.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nằm ở sự dịch chuyển giao dịch sang hợp đồng tháng 9/2026 trong tuần đáo hạn. Hợp đồng 41I1G9000 ghi nhận 2.515 hợp đồng được giao dịch, tăng 40% so với mức 1.794 hợp đồng ở phiên trước. Khối lượng mở (OI) cũng tăng mạnh 28,6%, từ 3.972 lên 5.108 hợp đồng.

Sự gia tăng đồng thời của thanh khoản và OI tại kỳ hạn tháng 9, trong khi các chỉ tiêu tương ứng của hợp đồng tháng 8 đi xuống, cho thấy hoạt động chuyển vị thế sang kỳ hạn kế tiếp đã bắt đầu rõ nét hơn trước ngày đáo hạn hợp đồng tháng 8 vào thứ Năm tuần này (20/8).

Theo các chuyên gia SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi sau nhịp giảm mạnh. Tuy nhiên, chiến lược phòng ngừa rủi ro vẫn được ưu tiên trong bối cảnh chỉ số cơ sở chưa lấy lại mốc 1.900 điểm.

Vùng kháng cự tâm lý của hợp đồng 41I1G8000 quanh 1.900 điểm. Diễn biến của VN30-Index tại vùng giá này cùng quá trình chuyển vị thế từ hợp đồng tháng 8 sang tháng 9 sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên còn lại của tuần này.

Tùng Linh
Từ khóa:
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