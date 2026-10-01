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Chứng khoán phái sinh ngày 1/10: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index lùi xuống dưới mốc 1.900 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

17:28 | 01/10/2026
(TBTCO) - VN30-Index ghi nhận thêm một phiên giảm và lùi xuống dưới mốc tâm lý 1.900 điểm khi áp lực từ VIC cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn lấn át lực đỡ còn khá mỏng. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10 giảm ít hơn chỉ số cơ sở, qua đó chênh lệch dương mở rộng.
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Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tháng 10. VN30 giảm 16,24 điểm (-0,85%) xuống 1.890,57 điểm, chính thức lùi xuống dưới mốc tâm lý 1.900 điểm.

Áp lực giảm tập trung mạnh vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC là tác nhân tiêu cực nổi bật nhất khi lấy đi khoảng 10 điểm của VN30, vượt xa các cổ phiếu còn lại. STB kéo giảm khoảng 3 điểm, trong khi LPB, TCX, VPL và VJC cũng tạo thêm sức ép. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đi xuống đạt 19,622 điểm.

MSN là lực đỡ lớn nhất với đóng góp gần 2 điểm, tiếp đến là HDB và TCB với khoảng 0,8 điểm mỗi mã. MWG, SAB và SSI cũng hỗ trợ chỉ số nhưng mức đóng góp khá nhỏ. Nhiều nhóm ngành vẫn trong quá trình điều chỉnh, tích lũy kéo dài nên cơ hội đầu tư vượt trội chưa nhiều. Tuy nhiên, thị trường vẫn có những doanh nghiệp có nền tảng và triển vọng tăng trưởng tốt đang giao dịch ở mặt bằng định giá thấp so với lịch sử.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 10/2026 (41I1GA000) kết phiên tại 1.895 điểm, giảm 0,7%. Mức giảm thấp hơn mức 0,85% của VN30-Index, từ đó giúp chênh lệch dương mở rộng lên 4,43 điểm, từ mức +1,59 điểm trong phiên trước.

Các hợp đồng kỳ hạn còn lại tiếp tục phân hóa. Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 11/2026 duy trì chênh lệch dương nhẹ 0,13 điểm, tháng 12 dương 6,93 điểm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn vào tháng 3/2027 giao dịch thấp hơn VN30 hơn 3 điểm.

Dù chênh lệch giữa hợp đồng chính và chứng khoán cơ sở mở rộng, hoạt động giao dịch lại có phần thận trọng. Khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1GA000 đạt 213.211 hợp đồng, giảm 3,4% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) vẫn tăng 1,96% lên 38.128 hợp đồng. Vị thế nắm giữ vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch giảm hoạt động giao dịch trong phiên và tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro khi xu hướng VN30-Index suy yếu. Xu hướng ngắn hạn của 41I1GA000 vẫn được đánh giá kém tích cực, với 1.900 điểm trở thành vùng kháng cự tâm lý và hỗ trợ gần nhất quanh 1.880 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh phái sinh vn30

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