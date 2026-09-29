Chứng khoán phái sinh ngày 29/9: Chênh lệch dương mở rộng khi VN30-INdex tiếp tục suy yếu

VN30-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 29/9, giảm 8,07 điểm (-0,42%) xuống 1.914,35 điểm, tiến gần hơn vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. LPB là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 2,6 điểm, tiếp đến là VIC với hơn 2,4 điểm. VPL, FPT, STB và TCB cũng tác động tiêu cực. Tổng mức đóng góp giảm của nhóm cổ phiếu đạt khoảng 8,64 điểm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu tăng nhưng lực đỡ tương đối hạn chế. BSR đóng góp tích cực nhất nhưng chỉ khoảng 0,5 điểm, theo sau là HPG, MSN, VHM, VIB và SSB. Tổng đóng góp của nhóm tăng đạt khoảng 2,165 điểm, thấp hơn đáng kể so với chiều giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến có phần tích cực hơn so với thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai tháng 10/2026 (41I1GA000) đóng cửa tại 1.920 điểm, giảm 0,18%, thấp hơn đáng kể mức giảm 0,42% của VN30-Index. Qua đó, chênh lệch mở rộng lên dương 5,65 điểm, từ mức +1,08 điểm ở phiên trước. Đáng chú ý, không riêng hợp đồng chính, trạng thái chênh lệch dương xuất hiện ở toàn bộ các kỳ hạn.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh cũng tăng trở lại. Khối lượng giao dịch của hợp đồng 41I1GA000 đạt 205.025 hợp đồng, tăng khoảng 9,4% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng mở OI giảm 2,43% xuống 35.933 hợp đồng. Lượng vị thế nắm giữ qua đêm còn mở cuối phiên thu hẹp nhẹ dù hoạt động mua bán trong ngày sôi động hơn.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, trong bối cảnh xu hướng VN30-Index vẫn khá tiêu cực, các nhà giao dịch đang tiếp tục ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở. Sự phân kỳ tương đối giữa cơ sở và phái sinh đã giúp chênh lệch dương tại hợp đồng chính mở rộng và toàn bộ các kỳ hạn chuyển sang chênh lệch dương.