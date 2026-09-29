Vietcombank đồng hành kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường vốn

Khẳng định quy mô và vị thế ngày càng vững chắc

Vietcombank hiện diện trong hệ sinh thái thị trường vốn với nhiều vai trò. Với giá trị vốn hóa khoảng 19,8 tỷ USD vào tháng 6/2026, Vietcombank trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng thứ 50 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thứ 100 toàn cầu.

Không chỉ là một tổ chức phát hành tiêu biểu trên thị trường, Vietcombank còn tham gia sâu vào hoạt động và hạ tầng thị trường với vai trò thành viên giao dịch, thành viên lưu ký và ngân hàng thanh toán cho thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Sự hiện diện trên nhiều mắt xích của thị trường giúp Vietcombank không chỉ cung cấp từng dịch vụ riêng lẻ, mà từng bước xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ thị trường vốn toàn diện, kết nối tổ chức phát hành, nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính trong nước, quốc tế.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng giá trị tài sản lưu ký tại Vietcombank đạt xấp xỉ 700 nghìn tỷ đồng, khẳng định quy mô và vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng trên thị trường dịch vụ chứng khoán. Kết quả này đồng thời phản ánh năng lực vận hành, quản trị và bảo đảm an toàn đối với khối lượng tài sản lớn, cũng như uy tín của Vietcombank trong vai trò ngân hàng lưu ký.

Đằng sau những con số ấn tượng đạt được là sự tín nhiệm của khách hàng đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ của Vietcombank. Niềm tin đó được xây dựng từ sự chính xác trong từng giao dịch, tính minh bạch trong quản lý dòng tiền và khả năng bảo đảm an toàn tài sản của nhà đầu tư.

Hệ sinh thái dịch vụ của ngân hàng Vietcombank hiện bao quát đầy đủ các loại hình quỹ đang hoạt động trên thị trường. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán trong nước được Vietcombank cung cấp dịch vụ đạt khoảng 34 nghìn tỷ đồng, tương ứng 18% thị phần, đưa ngân hàng lên vị trí thứ hai trên thị trường.

Để sẵn sàng cho những bước phát triển tiếp theo của thị trường, Vietcombank xác định công nghệ là một trong những nền tảng trọng tâm. Ngân hàng chủ động đầu tư, xây dựng hệ thống công nghệ phục vụ hoạt động lưu ký, ngân hàng giám sát, quản trị quỹ, giấy tờ có giá và các dịch vụ thị trường vốn theo hướng đồng bộ, hiện đại và tăng cường khả năng kết nối. Đây là nền tảng để ngân hàng chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường và yêu cầu của cơ quan quản lý, sẵn sàng đáp ứng sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành quản lý tài sản và các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp.

Cùng ngành quản lý quỹ bước vào chặng đường mới

Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán năm 2026 là dịp ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, thành tựu và dấu ấn nổi bật của ngành quản lý quỹ Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh cùng các cơ quan quản lý, các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ và các thành viên thị trường, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành quản lý quỹ và thúc đẩy sự phát triển của một thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Trong chặng đường phía trước, khi thị trường vốn Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và trở thành một kênh huy động nguồn lực quan trọng cho nền kinh tế, Vietcombank sẽ tiếp tục phát triển nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm chuyên sâu, năng lực công nghệ và mạng lưới kết nối rộng khắp để nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ các thành viên thị trường và góp phần đưa nguồn vốn trung, dài hạn đến những lĩnh vực tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế.