Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026: Cơ hội trong vòng xoáy biến động

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 - năm 2026, ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, sau 6 năm tổ chức, Diễn đàn đã trở thành điểm hẹn để các cơ quan quản lý, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các chuyên gia cùng nhìn nhận, trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với thị trường.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục vận động trong vòng xoáy của những thay đổi nhanh và khó dự báo. Cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, điều chỉnh chính sách thuế quan, yêu cầu về an ninh chuỗi cung ứng và cuộc đua công nghệ đang tác động ngày càng trực tiếp tới quyết định đầu tư và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, những yếu tố từng được coi là lợi thế truyền thống của một địa điểm đầu tư đang được đặt bên cạnh những yêu cầu mới về hạ tầng, năng lượng, logistics, nhân lực, công nghệ và tốc độ triển khai dự án.

Ở trong nước, cùng với nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 và các năm tiếp theo, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn FDI theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW cũng như quyết tâm chuyển đổi mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 19-NQ/TW đang thay đổi nhu cầu cũng như cách Việt Nam chuẩn bị năng lực để đón dòng vốn và tổ chức không gian sản xuất.

Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đang tiếp tục được lựa chọn.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 - năm 2026. Ảnh: Lê Toàn

Ông Phạm Văn Hoành cho biết, theo số liệu của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới đạt 21,71 tỷ USD, tăng 96,8%.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực trọng yếu, thu hút 12,15 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký mới.

Ở dòng vốn thực hiện, trong 8 tháng, vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%, là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,24 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện.

Theo ông Phạm Văn Hoành, những con số này cho thấy dòng vốn đang tiếp tục đi vào sản xuất và tạo ra nhu cầu thực đối với đất công nghiệp, nhà xưởng, logistics và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Sự dịch chuyển của dòng vốn cũng đang làm thay đổi thị trường bất động sản công nghiệp. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI có xu hướng tập trung vào những địa phương có hạ tầng công nghiệp và quỹ đất sẵn sàng. Điều này cho thấy lợi thế của những cụm công nghiệp đã hình thành, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh và năng lực thu hút nhà đầu tư của các khu công nghiệp cũng như các địa phương.

“Bởi, cuộc cạnh tranh không chỉ còn là quỹ đất và giá thuê, mà đang là câu chuyện về chất lượng hạ tầng, tốc độ triển khai và năng lực vận hành. Đây cũng là lúc cần nhìn lại khái niệm về khu công nghiệp thế hệ mới" - ông Phạm Văn Hoành nhấn mạnh.

Khu công nghiệp thế hệ mới cần được nhìn nhận không chỉ là nơi cung cấp mặt bằng sản xuất, mà là một phần của hệ sinh thái sản xuất, nơi doanh nghiệp có thể triển khai nhanh, vận hành ổn định, kiểm soát chi phí và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây cũng là lý do Ban Tổ chức lựa chọn chủ đề “Cơ hội trong vòng xoáy biến động” cho Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026.

Toàn cảnh Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 - năm 2026. Ảnh: Lê Toàn

Ông Phạm Văn Hoành chia sẻ, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn từ quá trình tái cấu trúc sản xuất toàn cầu. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực cạnh tranh lâu dài, Việt Nam cần trả lời được những câu hỏi mới về hạ tầng, sản phẩm khu công nghiệp và hệ sinh thái phục vụ sản xuất; các khu công nghiệp cần làm gì để các doanh nghiệp lựa chọn, ở lại và mở rộng.

Từ đó, Diễn đàn tập trung thảo luận ba nội dung chính. Thứ nhất, Việt Nam đang ở đâu trong quá trình tái phân bổ sản xuất toàn cầu và cần làm gì để tiếp tục được lựa chọn trong những năm tới. Thứ hai, khu công nghiệp thế hệ mới cần thay đổi như thế nào, từ tư duy phát triển quỹ đất sang nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Thứ ba, cần xây dựng hệ sinh thái năng lượng, logistics, môi trường, dữ liệu, công nghệ và nhân lực như thế nào để tạo ra lợi thế cạnh tranh thực chất cho các khu công nghiệp.

“Tóm lại, Việt Nam đang được lựa chọn. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Điều gì sẽ giúp Việt Nam tiếp tục được lựa chọn, ở lại và mở rộng” - ông Phạm Văn Hoành đặt vấn đề.

Ông Phạm Văn Hoành cho rằng, với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, những trao đổi tại diễn đàn sẽ góp phần làm rõ hơn cơ hội của Việt Nam trong chu kỳ công nghiệp mới, đồng thời nhận diện những vấn đề cần được giải quyết để thị trường bất động sản công nghiệp có thể phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các chuỗi cung ứng mới.

Đặc biệt, những kiến nghị thực tiễn và những giải pháp cụ thể tại Diễn đàn sẽ được các ấn phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư lan tỏa đến các cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó có thêm chính sách, hành động thiết thực nâng cao năng lực cạnh tranh của bất động sản công nghiệp Việt Nam./.