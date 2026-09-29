Chứng khoán

Digiworld (DGW): Những động lực mới cho một chu kỳ tăng trưởng dài hơn

12:42 | 29/09/2026
(TBTCO) - Doanh thu 8 tháng đầu năm 2026 tăng 45%, nhưng điểm đáng chú ý ở Digiworld (DGW) không chỉ nằm ở tốc độ. Tỷ trọng doanh thu từ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức đã lên 35%; thiết bị văn phòng, hạ tầng công nghệ, gia dụng và các ngành hàng mới đang bổ sung động lực bên cạnh mảng điện thoại và máy tính. Cùng với nền tảng quản trị và kỷ luật tài chính được duy trì, những chuyển dịch này đang mở rộng dư địa tăng trưởng của DGW cho giai đoạn tiếp theo.
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Tăng trưởng không còn chỉ đến từ điện thoại và laptop

Năm 2025, Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã CK: DGW) lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, đạt 26.632 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 15.773 tỷ đồng, tăng hơn 40%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 509 tỷ đồng, tăng gần 130%.

Đến hết tháng 8, doanh thu lũy kế đạt 23.178 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 74% kế hoạch năm. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.842 tỷ đồng, tăng 80%, với tăng trưởng ghi nhận đồng thời ở điện thoại, máy tính và thiết bị văn phòng.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cấu trúc của tăng trưởng. Sau 2 năm, tỷ trọng doanh thu từ laptop và điện thoại trong cơ cấu DGW giảm từ 74% xuống 61%, trong khi thiết bị văn phòng tăng từ 19% lên 28%, thiết bị gia dụng từ 4% lên 8%. Đáng chú ý, nhóm khách hàng doanh nghiệp và tổ chức gồm doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện... đã tăng tỷ trọng doanh thu từ 24% lên 35%, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 52%/năm trong 2 năm.

Digiworld (DGW): Những động lực mới cho một chu kỳ tăng trưởng dài hơn

Sự dịch chuyển này phần nào làm thay đổi cách nhìn về nguồn tăng trưởng của DGW. Bên cạnh thị trường điện tử tiêu dùng, doanh nghiệp ngày càng tham gia sâu hơn vào nhu cầu đầu tư công nghệ của khối tổ chức.

Sáu tháng đầu năm 2026, riêng thiết bị văn phòng mang về hơn 4.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 69%. Theo DGW, nhu cầu đối với máy chủ, trung tâm dữ liệu, thiết bị mạng và các giải pháp phục vụ trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang hỗ trợ tăng trưởng của nhóm này.

Báo cáo của các công ty chứng khoán cũng đưa nhận định, thiết bị văn phòng và gia dụng là hai động lực tăng trưởng chiến lược của DGW, trong đó mảng thiết bị văn phòng hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng dữ liệu và nhu cầu công nghệ của khách hàng doanh nghiệp.

Nếu xu hướng này tiếp tục, cơ cấu doanh thu của Digiworld sẽ ngày càng ít phụ thuộc hơn vào chu kỳ của một vài nhóm sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Market Builder: lợi thế nằm ở khả năng tái tạo tăng trưởng

Digiworld định vị mình là Market Builder - doanh nghiệp phát triển thị trường, thay vì chỉ thực hiện chức năng phân phối hàng hóa đơn thuần.

Trong tài liệu dành cho nhà đầu tư tháng 8/2026 của DGW mô tả, giá trị của mô hình này nằm ở khả năng sử dụng những năng lực đã tích lũy về bán hàng, tiếp thị, phân phối, hậu mãi và quan hệ khách hàng để phát triển thêm thương hiệu, sản phẩm và ngành hàng mới.

Những chuyển động trong năm 2026 cho thấy chiến lược Market Builder của DGW đang được mở rộng theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng.

Ở các ngành hàng mới ngoài ICT, từ tháng 7, DGW bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dầu nhớt Shell. Hợp tác này giúp công ty tiếp cận đồng thời khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, từ gara, trung tâm bảo dưỡng đến nhà máy và khu công nghiệp.

Trên nền hệ thống phân phối chuyên biệt đang hình thành, DGW đặt mục tiêu mở rộng tiếp sang các sản phẩm liên quan như lốp xe, ắc quy và phụ tùng ô tô, xe máy.

Song song với đó, ở hệ sinh thái công nghệ hiện hữu, DGW tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác lớn. Với Hisense, vai trò của DGW không dừng ở phân phối điện lạnh, mà còn bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ hậu mãi và phát triển giải pháp B2B cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế và điện mặt trời.

Với Intel, DGW trở thành nhà phân phối CPU tại Việt Nam, qua đó bổ sung một mắt xích quan trọng vào danh mục linh kiện PC, tiến gần hơn tới khả năng cung cấp trọn bộ cấu phần cho hệ thống máy tính để bàn và củng cố mảng thiết bị văn phòng đang tăng trưởng mạnh.

Điểm chung của các bước đi này là DGW không phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống mỗi khi mở thêm một ngành hàng hay đối tác mới. Mạng lưới phân phối, công nghệ, hậu cần, năng lực bán hàng và quan hệ khách hàng được tích lũy từ trước có thể tiếp tục được khai thác để đưa sản phẩm mới ra thị trường.

Đề cập năng lực cạnh tranh của DGW, Chủ tịch HĐQT DGW Đoàn Hồng Việt nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi nằm ở năng lực vận hành được hình thành từ hệ thống và văn hóa doanh nghiệp qua nhiều năm - yếu tố theo ông không thể nhanh chóng sao chép bằng việc áp dụng một mô hình kinh doanh tương tự.

Digiworld (DGW): Những động lực mới cho một chu kỳ tăng trưởng dài hơn

Tăng trưởng đi cùng kỷ luật tài chính

Nhà đầu tư nói chung luôn mong muốn tìm kiếm được doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng đi cùng với chất lượng lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn và sức khỏe bảng cân đối kế toán.

Quý II/2026, biên lợi nhuận gộp của DGW đạt 13%, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động; biên lợi nhuận ròng đạt 4,2%, vượt mức đỉnh trong giai đoạn dịch Covid-19. Kết quả này một phần đến từ mặt bằng giá sản phẩm tăng trong khi doanh nghiệp đã có lượng tồn kho ở mức giá thấp, đồng thời được hỗ trợ bởi tỷ trọng đóng góp lớn hơn của thiết bị văn phòng.

SSI Research dự báo, ROE năm 2026 của DGW khoảng 27%, ROIC khoảng 16,9%. Tại mức giá ngày 9/9/2026, P/E dự phóng năm 2026 theo SSI khoảng 9,4 lần, so với mức bình quân 5 năm khoảng 17 lần.

Một tín hiệu khác về việc doanh nghiệp tạo ra tiền thật và sẵn sàng chia sẻ thành quả kinh doanh thực tế đó cho cổ đông là chính sách cổ tức của DGW. DGW dự kiến nâng cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Việc chi trả cổ tức tiền mặt không làm suy yếu năng lực tài chính hay cơ hội mở rộng kinh doanh của DGW vì đòn bẩy tài chính của Công ty duy trì ở mức rất an toàn (nợ vay/vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 0,86 lần).

Trong 10 năm niêm yết (2015 - 2025), DGW ghi nhận vốn hóa đạt 7.183 tỷ đồng (tăng 5 lần). Trong suốt chặng đường này, DGW luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm với tổng giá trị chi trả đạt 688 tỷ đồng và không phải liên tục huy động thêm vốn từ thị trường hay cổ đông. Nhưng, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) vẫn đạt ấn tượng lần lượt là 20% và 18%/năm.

Những đặc điểm của DGW có sự tương đồng với khẩu vị đầu tư của dòng vốn tổ chức. Với những quỹ tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng, một số yếu tố thường được đặt cạnh nhau: kết quả kinh doanh đủ sức tạo khác biệt; động lực tăng trưởng mới có khả năng mở rộng; hiệu quả sử dụng vốn; quản trị, minh bạch; khả năng duy trì tăng trưởng trong một khoảng thời gian đủ dài.

Song với mục tiêu mở rộng hơn sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức, nền tảng kinh doanh cần được đặt cạnh chất lượng quản trị và khả năng cung cấp thông tin.

DGW duy trì hoạt động quan hệ nhà đầu tư định kỳ; các buổi cập nhật kết quả kinh doanh được tổ chức sau mỗi quý nhằm cung cấp thông tin về hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp. Công ty đồng thời duy trì tài liệu dành cho nhà đầu tư bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Với nhà đầu tư tổ chức, tăng trưởng là điều kiện cần để quan tâm; còn quản trị, minh bạch và khả năng đối thoại mới là những điều kiện để sự quan tâm ấy có thể chuyển thành niềm tin dài hạn.

Phan Hằng
Từ khóa:
digiworld thiết bị văn phòng hạ tầng công nghệ kỷ luật tài chính công ty cổ phần thế giới số

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