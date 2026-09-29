Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Từ giao dịch đến quản lý tài sản

Ông Trịnh Thanh Cần Tổng Giám đốc Kafi

Sự phát triển của thị trường tài chính đang làm thay đổi cách các công ty chứng khoán tiếp cận khách hàng. Nếu trước đây, quan hệ giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư chủ yếu xoay quanh mở tài khoản, giao dịch cổ phiếu và sử dụng margin, thì hiện nay, nhu cầu đang mở rộng sang tích lũy, phân bổ danh mục, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản dài hạn.

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Kafi cho biết, Kafi sẽ là sự kết hợp giữa công ty chứng khoán công nghệ, nền tảng quản lý tài sản và hệ sinh thái đầu tư toàn diện. Tuy nhiên, nếu lựa chọn một định vị cốt lõi, Công ty muốn được nhìn nhận là “một nền tảng đầu tư và quản lý tài sản thế hệ mới, được vận hành bằng công nghệ”.

Kafi không chỉ muốn xây dựng một công ty chứng khoán theo mô hình truyền thống, mà hướng tới nền tảng có thể đồng hành với khách hàng trong toàn bộ hành trình tài chính, từ giao dịch, đầu tư, tích lũy tài sản cho tới quản lý tài sản dài hạn. Trong mô hình này, công nghệ đóng vai trò hạ tầng để mở rộng quy mô phục vụ. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng giúp Kafi phục vụ số lượng khách hàng lớn hơn với trải nghiệm cá nhân hóa, chi phí thấp và tốc độ nhanh hơn. Trong khi đó, sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn mới là yếu tố tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng.

Trong giai đoạn hiện tại, hoạt động bán lẻ vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Kafi. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi, công ty kỳ vọng mảng retail (bán lẻ), bao gồm môi giới và cho vay margin, tiếp tục đóng góp lớn nhờ quy mô khách hàng tăng nhanh và nền tảng công nghệ đã sẵn sàng để mở rộng.

Kafi dự kiến tiếp tục gia tăng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, đồng thời phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm.

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, Kafi không muốn xây dựng mô hình kinh doanh quá phụ thuộc vào thanh khoản thị trường. Mục tiêu là từng bước hình thành cơ cấu doanh thu cân bằng và bền vững hơn.

Bởi vậy, bên cạnh môi giới bán lẻ, công ty đang đầu tư cho mảng wealth management (dịch vụ quản lý tài sản) và các giải pháp đầu tư, tích lũy dài hạn. Theo ông Trịnh Thanh Cần, đây có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn của Kafi trong 3 - 5 năm tới, khi nhu cầu quản lý tài sản của tầng lớp trung lưu và nhóm khách hàng có tài sản lớn tại Việt Nam gia tăng.

Bước đi trong chiến lược dài hạn

Việc cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9/2026 đánh dấu một bước chuyển mới sau quá trình Kafi tái cấu trúc và củng cố năng lực tài chính, công nghệ, hệ sinh thái sản phẩm, đội ngũ và quản trị.

Theo ông Trịnh Thanh Cần, việc đưa KAI lên thị trường không chỉ đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, chuẩn mực quản trị cao hơn và trách nhiệm lớn hơn đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.

Kafi nhìn nhận việc tham gia thị trường vốn không đơn thuần dưới góc độ huy động vốn. Nguồn lực tài chính lớn hơn sẽ hỗ trợ công ty tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Đồng thời, trở thành công ty đại chúng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Sau UPCoM, Kafi định hướng hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên HOSE, coi đây là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa hoạt động và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Từ quá trình tái cấu trúc toàn diện bắt đầu năm 2022, Kafi đang bước sang giai đoạn mà bài toán không chỉ là mở rộng vốn, tài sản hay số lượng khách hàng, mà là chuyển hóa quy mô thành hiệu quả sinh lời bền vững.