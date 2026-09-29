Chứng khoán

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

11:16 | 29/09/2026
(TBTCO) - Không dừng ở vai trò một công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch và cho vay margin, Kafi đặt mục tiêu phát triển thành nền tảng đầu tư và quản lý tài sản thế hệ mới, đồng hành với khách hàng từ giao dịch, đầu tư, tích lũy đến quản lý tài sản dài hạn.
aa

Từ giao dịch đến quản lý tài sản

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính
Ông Trịnh Thanh Cần

Tổng Giám đốc Kafi

Sự phát triển của thị trường tài chính đang làm thay đổi cách các công ty chứng khoán tiếp cận khách hàng. Nếu trước đây, quan hệ giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư chủ yếu xoay quanh mở tài khoản, giao dịch cổ phiếu và sử dụng margin, thì hiện nay, nhu cầu đang mở rộng sang tích lũy, phân bổ danh mục, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản dài hạn.

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Kafi cho biết, Kafi sẽ là sự kết hợp giữa công ty chứng khoán công nghệ, nền tảng quản lý tài sản và hệ sinh thái đầu tư toàn diện. Tuy nhiên, nếu lựa chọn một định vị cốt lõi, Công ty muốn được nhìn nhận là “một nền tảng đầu tư và quản lý tài sản thế hệ mới, được vận hành bằng công nghệ”.

Kafi không chỉ muốn xây dựng một công ty chứng khoán theo mô hình truyền thống, mà hướng tới nền tảng có thể đồng hành với khách hàng trong toàn bộ hành trình tài chính, từ giao dịch, đầu tư, tích lũy tài sản cho tới quản lý tài sản dài hạn. Trong mô hình này, công nghệ đóng vai trò hạ tầng để mở rộng quy mô phục vụ. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng giúp Kafi phục vụ số lượng khách hàng lớn hơn với trải nghiệm cá nhân hóa, chi phí thấp và tốc độ nhanh hơn. Trong khi đó, sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn mới là yếu tố tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng.

Trong giai đoạn hiện tại, hoạt động bán lẻ vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Kafi. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi, công ty kỳ vọng mảng retail (bán lẻ), bao gồm môi giới và cho vay margin, tiếp tục đóng góp lớn nhờ quy mô khách hàng tăng nhanh và nền tảng công nghệ đã sẵn sàng để mở rộng.

Kafi dự kiến tiếp tục gia tăng thị phần môi giới và cho vay ký quỹ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, đồng thời phát triển chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm.

Tuy nhiên, nếu nhìn dài hạn, Kafi không muốn xây dựng mô hình kinh doanh quá phụ thuộc vào thanh khoản thị trường. Mục tiêu là từng bước hình thành cơ cấu doanh thu cân bằng và bền vững hơn.

Bởi vậy, bên cạnh môi giới bán lẻ, công ty đang đầu tư cho mảng wealth management (dịch vụ quản lý tài sản) và các giải pháp đầu tư, tích lũy dài hạn. Theo ông Trịnh Thanh Cần, đây có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn của Kafi trong 3 - 5 năm tới, khi nhu cầu quản lý tài sản của tầng lớp trung lưu và nhóm khách hàng có tài sản lớn tại Việt Nam gia tăng.

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Bước đi trong chiến lược dài hạn

Việc cổ phiếu KAI chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9/2026 đánh dấu một bước chuyển mới sau quá trình Kafi tái cấu trúc và củng cố năng lực tài chính, công nghệ, hệ sinh thái sản phẩm, đội ngũ và quản trị.

Theo ông Trịnh Thanh Cần, việc đưa KAI lên thị trường không chỉ đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, chuẩn mực quản trị cao hơn và trách nhiệm lớn hơn đối với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường.

Kafi nhìn nhận việc tham gia thị trường vốn không đơn thuần dưới góc độ huy động vốn. Nguồn lực tài chính lớn hơn sẽ hỗ trợ công ty tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Đồng thời, trở thành công ty đại chúng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp.

Sau UPCoM, Kafi định hướng hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa cổ phiếu KAI niêm yết trên HOSE, coi đây là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa hoạt động và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Từ quá trình tái cấu trúc toàn diện bắt đầu năm 2022, Kafi đang bước sang giai đoạn mà bài toán không chỉ là mở rộng vốn, tài sản hay số lượng khách hàng, mà là chuyển hóa quy mô thành hiệu quả sinh lời bền vững.

Hoành Anh
Từ khóa:
kafi chứng khoán kafi tài chính đồng hành tài chính công ty chứng khoán

Bài liên quan

VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước

VPS năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu ngành chứng khoán về nộp ngân sách nhà nước

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Vốn trung - dài hạn chỉ chiếm 16%, bơm ròng mạnh cùng mở “van” tái cấp vốn tiếp sức thanh khoản

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu

Hoàn thiện hệ sinh thái để hút dòng vốn toàn cầu

Dành cho bạn

HOSE cảnh báo thủ đoạn giả mạo để lừa đảo nhà đầu tư

HOSE cảnh báo thủ đoạn giả mạo để lừa đảo nhà đầu tư

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tiếp tục tăng trước lo ngại gián đoạn nguồn cung

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 29/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Đọc thêm

Từ vốn bảo vệ đến vốn kiến tạo

Từ vốn bảo vệ đến vốn kiến tạo

(TBTCO) - Không chỉ giữ vững triết lý đầu tư dài hạn, Baoviet Fund còn chủ động bắt nhịp với xu hướng phát triển của thị trường vốn hiện đại, tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế quản lý tài sản chuyên nghiệp.
Mở rộng nguồn hàng cho thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn hàng cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Để thu hút khu vực doanh nghiệp FDI lên sàn trong bối cảnh thị trường được nâng hạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường đối thoại, qua đó mở thêm kênh vốn cho doanh nghiệp và lựa chọn cho nhà đầu tư.
Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Phan Duy Hưng - Giám đốc Cấp cao Ban Định chế Tài chính, VIS Rating cho rằng, động lực chính thúc đẩy ngân hàng mua lại trái phiếu trước hạn là kéo dài kỳ hạn nguồn vốn và bảo đảm các tỷ lệ an toàn, thay vì đơn thuần giảm chi phí vốn.
Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

(TBTCO) - Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể trong phiên 28/9, nhưng trạng thái rút vốn vẫn được nối dài. Khối ngoại bán ròng khoảng 220 tỷ đồng trên 3 sàn, trong khi dòng tiền mua vào tập trung ở BSR, DCM, PVS và một số cổ phiếu riêng lẻ.
Chứng khoán phái sinh ngày 28/9: VN30-Index điều chỉnh, chênh lệch dương vẫn duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 28/9: VN30-Index điều chỉnh, chênh lệch dương vẫn duy trì

(TBTCO) - VN30-Index tiếp tục điều chỉnh và tiến gần vùng hỗ trợ tâm lý 1.900 điểm. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tháng 10/2026 duy trì chênh lệch dương, nhưng thu hẹp còn 1,08 điểm, đi cùng thanh khoản giảm hơn 14%.
Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tuần qua, với tổng giá trị giao dịch thứ cấp đạt 133.400 tỷ đồng, tăng gần 65%.
Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

(TBTCO) - Ngân hàng, thép, dầu khí và một số doanh nghiệp bán lẻ được dự báo duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong quý III/2026, trong khi bất động sản tiếp tục phân hóa.
Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 28/9: Dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với áp lực bán lan rộng, nhưng lực cầu cải thiện về cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Thanh khoản chưa có nhiều đột biến, dầu khí là nhóm nổi bật nhất và đóng vai trò nâng đỡ thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao

Standard Chartered: Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục vững chắc

Standard Chartered: Đà tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục vững chắc

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Trao quyết định công nhận, gia hạn ưu tiên về hải quan cho 7 doanh nghiệp

Nội lực vững vàng, Bidiphar là điểm đến tiềm năng cho dòng vốn tổ chức

Nội lực vững vàng, Bidiphar là điểm đến tiềm năng cho dòng vốn tổ chức

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Kafi hướng tới nền tảng đồng hành toàn bộ hành trình tài chính

Ngân hàng Shinhan - cầu nối dòng vốn Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

Ngân hàng Shinhan - cầu nối dòng vốn Hàn Quốc với thị trường Việt Nam

ABF - 20 Năm Kiến Tạo Niềm Tin, Vững Bước Bứt Phá

ABF - 20 Năm Kiến Tạo Niềm Tin, Vững Bước Bứt Phá

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -59.72
29/09 | -59.72 (7,683.69 -59.72 (-0.77%))
DJI -347.11
29/09 | -347.11 (51,481.51 -347.11 (-0.67%))
IXIC -248.34
29/09 | -248.34 (26,820.38 -248.34 (-0.92%))
NYA -155.28
29/09 | -155.28 (23,757.31 -155.28 (-0.65%))
XAX -75.76
29/09 | -75.76 (8,174.64 -75.76 (-0.92%))
BUK100P +0.68
29/09 | +0.68 (1,063.75 +0.68 (+0.06%))
RUT -19.64
29/09 | -19.64 (2,817.91 -19.64 (-0.69%))
VIX -14.87
29/09 | -14.87 (16.07 -14.87 (-48.06%))
FTSE -10.37
29/09 | -10.37 (10,684.88 -10.37 (-0.10%))
GDAXI -34.22
29/09 | -34.22 (25,374.42 -34.22 (-0.13%))
FCHI +0.68
29/09 | +0.68 (8,078.48 +0.68 (+0.01%))
STOXX50E -1.54
29/09 | -1.54 (6,301.28 -1.54 (-0.02%))
N100 +2.03
29/09 | +2.03 (1,897.36 +2.03 (+0.11%))
BFX -18.93
29/09 | -18.93 (5,685.37 -18.93 (-0.33%))
MOEX.ME -0.11
29/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -155.99
29/09 | -155.99 (24,486.52 -155.99 (-0.63%))
STI -24.72
29/09 | -24.72 (5,704.30 -24.72 (-0.43%))
AXJO +0.20
29/09 | +0.20 (8,679.90 +0.20 (+0.00%))
AORD +4.90
29/09 | +4.90 (8,855.60 +4.90 (+0.06%))
BSESN -672.32
29/09 | -672.32 (72,099.40 -672.32 (-0.92%))
JKSE -30.40
29/09 | -30.40 (6,117.46 -30.40 (-0.49%))
KLSE -15.31
29/09 | -15.31 (1,654.71 -15.31 (-0.92%))
NZ50 -147.05
29/09 | -147.05 (13,683.63 -147.05 (-1.06%))
KS11 -65.19
29/09 | -65.19 (6,824.55 -65.19 (-0.95%))
TWII -286.44
29/09 | -286.44 (47,738.16 -286.44 (-0.60%))
GSPTSE -311.03
29/09 | -311.03 (35,489.86 -311.03 (-0.87%))
BVSP -485.73
29/09 | -485.73 (182,991.12 -485.73 (-0.26%))
MXX -47.82
29/09 | -47.82 (64,944.41 -47.82 (-0.07%))
MERV -94,826.00
29/09 | -94,826.00 (2,798,924.75 -94,826.00 (-3.28%))
TA125.TA -23.19
29/09 | -23.19 (4,077.21 -23.19 (-0.57%))
CASE30 -563.00
29/09 | -563.00 (52,468.70 -563.00 (-1.06%))
JN0U.JO -170.68
29/09 | -170.68 (6,621.22 -170.68 (-2.51%))
DX-Y.NYB +0.07
29/09 | +0.07 (101.27 +0.07 (+0.07%))
125904-USD-STRD -10.40
29/09 | -10.40 (2,762.70 -10.40 (-0.38%))
XDB +0.10
29/09 | +0.10 (132.56 +0.10 (+0.07%))
XDE -0.22
29/09 | -0.22 (113.69 -0.22 (-0.20%))
000001.SS +2.89
29/09 | +2.89 (3,826.51 +2.89 (+0.08%))
N225 -812.95
29/09 | -812.95 (65,064.67 -812.95 (-1.23%))
XDN -0.04
29/09 | -0.04 (63.53 -0.04 (-0.06%))
XDA -0.05
29/09 | -0.05 (70.20 -0.05 (-0.07%))