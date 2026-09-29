Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
10:03 | 29/09/2026
(TBTCO) - Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, lũy kế đến ngày 14/9, đơn vị thu ngân sách nhà nước 3.756,45 tỷ đồng, đạt 119,9% dự toán được giao là 3.133 tỷ đồng và tăng 61,54% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, dự toán thu ngân sách năm 2026 đã được hoàn thành trước thời hạn.
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Trong tổng số thu trên, địa bàn Khánh Hòa đạt 1.778,49 tỷ đồng, bằng 117,39% dự toán và tăng 70,61% so với cùng kỳ, tương đương tăng 736,06 tỷ đồng. Tại Lâm Đồng, số thu đạt 1.977,96 tỷ đồng, bằng 122,25% dự toán, tăng 54,17%, tương đương 694,99 tỷ đồng.

Sự gia tăng nguồn thu diễn ra cùng chiều với tốc độ mở rộng của hoạt động xuất nhập khẩu. Đến ngày 14/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 6,33657 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,40574 tỷ USD, nhập khẩu đạt 2,93083 tỷ USD. Số tờ khai đăng ký cũng tăng 16,94%, lên 56.475 tờ khai.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, nguồn thu chủ yếu đến từ xăng dầu, than đá, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ các dự án, đóng tàu, sắt thép và hoá chất vô cơ xuất khẩu.

Riêng xăng dầu nhập khẩu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát sinh 565,78 tỷ đồng tiền thuế, tăng 528,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Than đá nhập khẩu mang về 1.464,47 tỷ đồng, tăng 193,84 tỷ đồng.

Đáng kể khác là nhóm sắt thép và máy móc thiết bị, với số thu 1.138,01 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, máy móc thiết bị phục vụ dự án luyện nhôm đóng góp 669,93 tỷ đồng. Mặt hàng muối nhập khẩu cũng phát sinh 59,64 tỷ đồng tiền thuế, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh.

Hải quan khu vực XIII vượt dự toán thu ngân sách sau 9 tháng
Công chức Hải quan khu vực XIII kiểm tra thực tế hàng hoá tại bến cảng. Ảnh: Lạc Nguyên

Diễn biến trong quý III cũng cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn có sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Xuất khẩu thủy sản đạt 230,10 triệu USD, giảm 9,7% so với quý trước. Ngược lại, phương tiện, phụ tùng phục vụ đóng tàu đạt 193,51 triệu USD, tăng 53%.

Ở chiều nhập khẩu, nhiên liệu bay đạt 90,85 triệu USD, tăng 116% so với quý trước. Dầu diesel đạt 84,03 triệu USD, giảm 58%. Tại khu vực Vân Phong, xăng dầu và than đá tiếp tục giữ vai trò là những nhóm hàng nhập khẩu chủ lực.

Không chỉ hàng hóa, lưu lượng phương tiện và hành khách qua các cửa khẩu cũng duy trì ở mức cao. Lũy kế đến ngày 14/9, đường hàng không ghi nhận 3.967.282 lượt hành khách xuất nhập cảnh; đường biển 194.609 lượt và đường bộ 125.253 lượt. Số lượt tàu xuất nhập cảnh bằng đường biển đạt 634 lượt.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, cơ quan hải quan cũng tiếp tục xử lý các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp. Trong quý, Chi cục tiếp nhận 70 kiến nghị và đã giải quyết toàn bộ, không để tồn đọng cuối kỳ. Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp lần I/2026 cũng được tổ chức, với 40 doanh nghiệp tham dự.

Trong quý IV/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập; tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đơn vị cũng tiếp tục xử lý các tờ khai tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập quá hạn còn tồn trên Hệ thống; triển khai các nhiệm vụ về phát triển logistics, xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và sức cạnh tranh của địa phương.

Về thu ngân sách, Chi cục tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 5.230 tỷ đồng; đồng thời rà soát, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, không để nợ kéo dài./.

Lạc Nguyên
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Chi cục Hải quan Khu vực XIII thu ngân sách vượt dự toán kim ngạch xuất nhập khẩu tăng thu ngân sách hải quan

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