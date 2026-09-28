Công khai, thực hiện thống nhất pháp luật thuế để doanh nghiệp dễ tuân thủ

Hệ thống chính sách, pháp luật thuế được hoàn thiện

Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề “Chính sách thuế và đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” tổ chức ngày 28/9, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật thuế tiếp tục được rà soát, hoàn thiện; công tác quản lý thuế chuyển mạnh theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam chủ động tham gia và từng bước thực hiện các chuẩn mực quốc tế về thuế.

Năm 2017, Việt Nam trở thành thành viên thứ 100 của Khuôn khổ hợp tác toàn diện về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận. Năm 2019, Việt Nam tham gia Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Vào tháng 11/2025, sau khi báo cáo đánh giá đồng cấp về Minh bạch và trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế của Việt Nam đối với kỳ đánh giá 2021 - 2023 được công bố, Chính phủ Việt Nam đã triển khai các kế hoạch hành động ở cấp quốc gia, bộ, ngành, cơ quan và đơn vị để thực hiện các khuyến nghị. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực hiện và tổng hợp bằng chứng về kết quả cải cách.

Theo đó, ngày 24/7/2026, chỉ sau 8 tháng kể từ khi báo cáo được công bố, Việt Nam đã chính thức gửi đề nghị đánh giá chuyên sâu tới Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu.

Đến ngày 24/8/2026, Ban Thư ký Diễn đàn toàn cầu chính thức thông báo tới Việt Nam rằng, toàn bộ thành viên Nhóm Đánh giá đồng cấp và giám sát (PRMG) đã chấp thuận hồ sơ của Việt Nam và hy vọng, Việt Nam sẽ ra khỏi danh sách các quốc gia bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thuế và phi thuế của các nước thành viên EU.

Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh, đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động của doanh nghiệp không còn giới hạn trong phạm vi một quốc gia. Một giao dịch có thể liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều thị trường và nhiều hệ thống pháp luật thuế. Giao dịch liên kết, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thủ tục thỏa thuận song phương, thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế, trao đổi thông tin và minh bạch dữ liệu vì vậy ngày càng gắn trực tiếp với hoạt động quản trị thuế của doanh nghiệp.

Cục trưởng Mai Xuân Thành nêu rõ, minh bạch là yêu cầu từ cả hai phía. Theo đó, về phía doanh nghiệp, cơ quan thuế mong muốn các doanh nghiệp chủ động quản trị tuân thủ; bảo đảm hồ sơ, dữ liệu và thông tin phản ánh trung thực bản chất hoạt động, giao dịch; đồng thời trao đổi sớm với cơ quan thuế khi có những vấn đề phức tạp hoặc chưa rõ.

Về phía cơ quan thuế, cũng cần xác định rõ trách nhiệm của mình. Nếu yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và nhất quán, thì chính sách, thủ tục và yêu cầu quản lý phải được công khai, hướng dẫn rõ ràng, thực hiện thống nhất và thông tin kịp thời.

Từ tinh thần đó, Cục trưởng Cục Thuế đặt mục tiêu, hội thảo không chỉ giới thiệu chính sách, mà quan trọng hơn là cùng trao đổi để chính sách được hiểu đúng, thực hiện đúng và đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đồng hành

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, chủ trương mở cửa, hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng và Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Tuấn cho rằng, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, có đóng góp tích cực vào tăng trưởng, xuất khẩu, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đồng thời góp phần đưa Việt Nam tham gia ngày càng sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Lãnh đạo Cục Thuế và các chuyên gia tham gia hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Những kết quả đó khẳng định chủ trương hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài là đúng đắn, qua đó tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế này trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay đã có nhiều thay đổi. Cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi nhanh chóng các chuỗi cung ứng và mô hình sản xuất toàn cầu, trong khi Việt Nam đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngày 8/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết là định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện tư duy mới trong thu hút nguồn lực FDI, đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của đầu tư nước ngoài; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu...

“Nghị quyết số 10-NQ/TW đã xác lập một tư duy mới: từ việc chủ yếu thu hút nguồn lực bên ngoài sang phát huy nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế”. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính

Cùng với đó là yêu cầu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó nâng cao năng lực hấp thụ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, đổi mới chính sách ưu đãi đầu tư theo hướng gắn với kết quả và hiệu quả thực tế...

Dự và phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang trải qua thời kỳ chuyển mình và phát triển sâu rộng nhờ quyết tâm của Bộ Chính trị cũng như các nghị quyết quan trọng khác, mở ra hướng đi mới và phát huy tối đa thành tựu đã đạt được. Trong hai năm vừa qua, Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng vượt trội so với các nước trong khu vực nhờ phát huy lợi thế nền tảng hạ tầng logistic, xuất khẩu và mạng lưới dịch vụ hiện đại.

“Thành công và sự nỗ lực của Việt Nam cũng thể hiện qua chính sách thu hút FDI: năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, thu hút FDI đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, trong đó riêng nguồn vốn FDI từ EU và Việt Nam đạt khoảng 30,5 tỷ USD” - đại diện GIZ nhấn mạnh./.