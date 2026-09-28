Hà Nội chuẩn bị thử nghiệm taxi bay EHang theo mô hình sandbox

Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, trong đó có phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp đề xuất mô hình sandbox và thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S; đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý giao thông cho hệ thống máy bay không người lái và Trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Việc thử nghiệm dự kiến được triển khai theo 4 giai đoạn. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và đánh giá hiệu quả, Hà Nội sẽ nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế tầm thấp theo hướng thương mại phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Lê Hải

Cùng với thử nghiệm phương tiện bay, các bên dự kiến tổ chức đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm vận hành, quản lý phương tiện bay thẳng đứng cất hạ cánh bằng điện (eVTOL); nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về vận hành và an toàn bay. Hợp tác cũng hướng tới chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên môn và từng bước làm chủ công nghệ.

Theo thỏa thuận, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox từ tháng 10/2026; xây dựng hồ sơ đề xuất thử nghiệm phù hợp quy định. Việc thử nghiệm tại Hà Nội chỉ được triển khai sau khi có quyết định của UBND thành phố cho phép.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng, mô hình thử nghiệm taxi bay hiện chưa có tiền lệ, đồng thời có thể mở ra dư địa phát triển cho nhiều lĩnh vực liên quan như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kỹ thuật hàng không mới.

Ông Trương Việt Dũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề xuất thí điểm theo mô hình sandbox để trình UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt./.