Xuất cấp gần 2.570 tấn gạo hỗ trợ học sinh năm học 2026 - 2027

Chủ động phối hợp

Bà Nguyễn Thúy Hồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực I cho biết, triển khai Quyết định số 368/QĐ-CDT ngày 14/8/2026 của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với khẩn trương báo cáo và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận để kịp thời giao gạo cho học sinh, học viên thuộc đối tượng được hỗ trợ trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4660/QĐ-UBND ngày 2/9/2026 phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ I năm học 2026 - 2027, với tổng số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2026 - 2027 là 54.960 kg (số lượng học sinh hưởng hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2026 - 2027 là 916 học sinh; số tháng hưởng hỗ trợ là 4 tháng; mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng là 15 kg gạo).

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên trong học kỳ I năm học 2026 - 2027. Ảnh: Đức Minh

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2493/QĐ-BGDĐT ngày 24/8/2026 tiếp nhận 123.415 kg gạo dự trữ quốc gia từ Chi cục DTNN khu vực I và phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh dân tộc nội trú tại Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 học kỳ I năm học 2026 - 2027. Trong đó, Trường Hữu nghị T78 là 61.255 kg; Trường Hữu nghị 80 là 62.160 kg gạo.

Ngày 20/8/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND tiếp nhận một lần hơn 5.391 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ 99.468 lượt học sinh, học viên trên địa bàn; trong đó, phần Chi cục DTNN khu vực I xuất cấp là hơn 2.391 tấn gạo, thời hạn hoàn thành trước 20/9/2026.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng lịch cụ thể, làm đầu mối phối hợp với Chi cục DTNN khu vực I tổ chức giao, nhận, cấp phát gạo cho các địa phương đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức và các quy định hiện hành; giao UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận gạo từ bên giao tại trung tâm xã, phường; tổ chức vận chuyển, bàn giao gạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn (bao gồm cả các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) để cấp phát kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra số lượng, chất lượng gạo trước khi tiếp nhận; thực hiện lấy mẫu, niêm phong mẫu theo quy định; bố trí địa điểm tập kết bảo đảm điều kiện bảo quản và tổ chức cấp phát gạo đến từng cơ sở giáo dục.

Khẩn trương đưa gạo đến với học sinh

Với sự chủ động vào cuộc của Ban Lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực I, công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đã được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng theo quy định. Sau khi UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định tiếp nhận, phân bổ gạo, đơn vị đã khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thực hiện bốc xếp, vận chuyển và bảo hiểm gạo trong quá trình vận chuyển.

Căn cứ quy định hiện hành, Chi cục DTNN khu vực I triển khai lập phương án xuất gạo hỗ trợ, trong đó phân công cụ thể cho các phòng nghiệp vụ và các điểm kho để chủ động kiểm tra chất lượng, lấy mẫu, xuất kho, lập hồ sơ giao nhận, bố trí cán bộ áp tải và phối hợp với các nhà thầu bốc xếp, vận chuyển, bảo hiểm.

Để đảm bảo chất lượng nguồn gạo xuất cấp, ngày 22/8/2026, Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực I Đỗ Quốc Long đã ký Quyết định số 354/QĐ-DTKV.I giao nhiệm vụ cho Điểm kho ĐK4. KV1 (kho Phong Châu); ĐK5. KV1 (kho Việt Trì); ĐK8. KV1 (kho Phúc Yên) xuất cấp (không thu tiền hơn 2.391 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 2) hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2026 -2027.

Các điểm kho này phải phối hợp chặt chẽ với những phòng nghiệp vụ liên quan kiểm tra khắt khe chất lượng gạo, bảo đảm 100% gạo xuất kho đạt tiêu chuẩn quy định trước khi vận chuyển.

Tiếp đó, ngày 7/9/2026, Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực I ký Quyết định số 385/QĐ-DTKV.I ĐK13. KV1 giao nhiệm vụ cho Điểm kho Đk13.KV1 (kho Thổ Tang) phụ trách xuất cấp không thu tiền 249.128 kg gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 2) hỗ trợ học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND TP. Hà Nội học kỳ I năm học 2026 - 2027. Về thời gian giao, nhận gạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành xong trước ngày 9/11/206; Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành đến hết ngày 5/11/2026; UBND TP. Hà Nội hoàn thành đến hết ngày 30/9/2026.

Trưởng điểm kho ĐK13. KV1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giao, nhận; kiểm tra, giám sát, áp tải hơn 249 tấn gạo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và tôn giáo, UBND TP. Hà Nội kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về thời gian và các quy định hiện hành.

Với những biện pháp chỉ đạo linh hoạt phù hợp, sự đôn đốc sát sao của Lãnh đạo Chi cục cùng tinh thần nỗ lực quyết tâm cao của cán bộ, công chức, tính đến ngày 25/9/2026, Chi cục DTNN khu vực I đã hoàn thành công tác giao, nhận và vận chuyển 2.569.528 kg, gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Trong đó, xuất cấp, vận chuyển và bàn giao cho tỉnh Lào Cai hơn 2.391 tấn gạo; xuất cấp, vận chuyển và bàn giao cho UBND TP. Hà Nội (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú) là 54.960 kg; xuất cấp, vận chuyển và bàn giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo là 123.415 kg (trong đó, Trường Hữu nghị T78 là 61.255 kg, Trường Hữu nghị 80 là 62.160 kg).

Việc triển khai xuất kho, vận chuyển và giao nhận gạo đến các điểm trường được thực hiện rất kịp thời; gạo được giao đủ về số lượng, tốt về chất lượng.