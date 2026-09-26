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Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng

06:43 | 26/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (26/9) tiếp tục xu hướng đi xuống khi mức giảm 1.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương thuộc cả ba miền. Sau điều chỉnh, giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
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Ngày 26/9: Giá heo hơi có xu hướng giảm lan rộng
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhiều nhất. Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai và Điện Biên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Thái Nguyên và Bắc Ninh trước đó cùng nằm trong nhóm dẫn đầu với mức 60.000 đồng/kg. Sau phiên giảm hôm nay, cả hai địa phương lùi xuống 59.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Bắc hiện chỉ còn Hà Nội và Hưng Yên giữ mức 60.000 đồng/kg, cũng là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Sau loạt điều chỉnh, mặt bằng giá tại miền Bắc dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường phía Bắc đã thay đổi đáng kể chỉ sau vài ngày. Trong các phiên trước, khu vực từng duy trì mặt bằng khá vững với phần lớn địa phương giao dịch ở 59.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng tại 60.000 đồng/kg.

Đến phiên 26/9, nhóm giữ mốc 60.000 đồng/kg đã thu hẹp một nửa.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xu hướng giảm cũng tiếp diễn khi Thanh Hóa mất 1.000 đồng/kg, xuống còn 58.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực không còn địa phương nào giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng hiện cùng đứng tại 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ mức 57.000 đồng/kg. Mặt bằng giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên theo đó thu hẹp về khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng nối dài đà giảm. Cụ thể, Tây Ninh và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 57.000 đồng/kg.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp miền Nam xuất hiện địa phương giảm giá. Trước đó, trong ngày 25/9, Đồng Tháp và An Giang cũng đã mất 1.000 đồng/kg và cùng lùi về 57.000 đồng/kg.

Sau những nhịp điều chỉnh liên tiếp, nhóm địa phương có giá 57.000 đồng/kg tại miền Nam đã mở rộng, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Các địa phương còn lại trong khu vực giữ mức 58.000 đồng/kg, ngoại trừ Đồng Nai. Đồng Nai tiếp tục giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, qua đó giữ vị trí cao nhất miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi tại khu vực phía Nam hiện dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Xét trên phạm vi cả nước, giá heo hơi hôm nay đánh dấu sự lan rộng rõ rệt của xu hướng giảm. Nếu một ngày trước mức điều chỉnh mới chỉ xuất hiện tại Đắk Lắk, Đồng Tháp và An Giang thì đến sáng nay, nhiều địa phương thuộc cả ba miền đã đồng loạt hạ giá.

Đặc biệt, số địa phương giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg đã giảm từ bốn xuống còn hai. Trong khi đó, nhóm 57.000 đồng/kg đang xuất hiện nhiều hơn tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Khoảng giá chung trên toàn quốc vẫn là 57.000 - 60.000 đồng/kg, nhưng mặt bằng tại nhiều địa phương đã dịch chuyển xuống thấp hơn so với những phiên trước.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn xuất hiện những mức tăng cục bộ. Tuy nhiên, mức giảm hiện chủ yếu dừng ở 1.000 đồng/kg mỗi phiên và có sự khác biệt giữa từng địa phương./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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