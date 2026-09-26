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Ngày 26/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen

06:17 | 26/09/2026
Giá lúa tươi hôm nay (26/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 34 giảm 50 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 và IR 50404 giảm 150 đồng/kg.
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Ngày 26/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng giảm đan xen
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 giảm 150 đồng/kg dao động mốc 6.000 - 5.950 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 150 đồng/kg dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 giảm 50 đồng/kg dao động mốc 5.700 - 5.850 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Hè Thu vãn nguồn, lúa Thu Đông chào bán lượng khá, nhu cầu tương đối chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại An Giang, giao dịch lúa Thu Đông khá, giá biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa Thu Đông chào bán với lượng khá lớn, nông dân chào giá cao. Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu giao dịch chậm, giá lúa ít biến động. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán ít.

Với mặt hàng gạo, giá hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.450 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo Đài thơm tăng 500 đồng/kg dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, dao động 477 - 481 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 375 - 379 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 307 - 311 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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