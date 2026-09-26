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Ngày 26/9: Giá cao su tại Nhật Bản chạm đỉnh 15 năm

06:18 | 26/09/2026
Giá cao su hôm nay (26/9) đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Tại Nhật Bản, giá tăng vọt lên mức cao nhất 15 năm khi giao dịch nối lại sau kỳ nghỉ dài. Trong khi các hợp đồng tại Thượng Hải, Singapore và Thái Lan cũng tăng trên toàn bộ kỳ hạn được giao dịch.
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Ngày 26/9: Giá cao su tại Nhật Bản chạm đỉnh 15 năm
Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - tại Nhật Bản tăng 10,3 Yên (2,27%) lên mức 465 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 2/2027 tăng 20,1 Yên, tương đương 4,67%, lên 450,3 Yên (2,84 USD)/kg, có thời điểm trong phiên chạm mức cao nhất 15 năm (kể từ ngày 13/4/2011)

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,76 Baht lên mức 93,86 Baht/kg. Giá cao su khối STR20 ở mức 85,34 Baht/kg và mủ latex cô đặc 60% giao rời ở mức 60,38 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.7400 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,76%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.780 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,32%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 253,70 Cent/kg, tăng 1,68%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 250,50 Cent/kg, tăng 1,42%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng vọt lên mức cao nhất 15 năm khi giao dịch nối lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, với lực đỡ từ chi phí nguyên liệu neo cao. Tại các thị trường Trung Quốc, Singapore và Thái Lan sắc xanh cũng bao phủ ở tất cả các kỳ hạn cho thấy giá kỳ hạn xa đang có nhịp phục hồi mạnh.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tăng trên các sàn giao dịch quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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