Giá vàng hôm nay ngày 26/9: Vàng thế giới tăng hơn 20 USD, trong nước phân hóa

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện neo quanh 4.285 USD/ounce, tăng hơn 20 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý khép lại một tuần nhiều biến động khi không thể duy trì trên vùng 4.350 USD/ounce. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, cùng những lo ngại về lạm phát liên quan đến giá năng lượng và căng thẳng Mỹ - Iran đã khiến giá vàng liên tục chịu sức ép.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đến phiên cuối tuần, giá vàng phục hồi nhẹ khi giá dầu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu. Thị trường cũng đón nhận kỳ vọng mới về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, qua đó mở đường cho eo biển Hormuz hoạt động trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng vẫn hạn chế đà đi lên của kim loại quý, khiến vàng giao ngay chưa thể trở lại mốc 4.300 USD/ounce trước khi tuần giao dịch kết thúc.

Diễn biến giằng co cũng khiến triển vọng ngắn hạn của vàng chưa thực sự rõ ràng. Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chưa hình thành xu hướng dự báo thống nhất, trong khi phần lớn nhà đầu tư Main Street vẫn kỳ vọng giá vàng tăng, dù kim loại quý vừa trải qua một tuần kém tích cực.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào loạt số liệu kinh tế Mỹ, đáng chú ý là báo cáo việc làm, hoạt động sản xuất và tình hình tiêu dùng. Các dữ liệu này được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu số liệu việc làm hoặc lạm phát tiếp tục mạnh, áp lực lãi suất có thể gây bất lợi cho vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn sẽ là phép thử đối với mức độ phản ánh kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách vào giá vàng sau đợt giảm vừa qua.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 25/9, giá vàng trong nước ghi nhận biến động trái chiều ở cả phân khúc vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá so với phiên trước giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi về giá, niêm yết ở ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC lần lượt giữ nguyên giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng và 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.