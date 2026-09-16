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Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:48 | 16/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới lùi dưới mốc 4.300 USD/ounce trước áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.295,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 135,8 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực trong phiên thứ Ba khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất đi lên làm giảm sức hấp dẫn của vàng do đây là tài sản không tạo ra lợi tức, trong khi đồng USD tăng giá khiến chi phí nắm giữ vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Áp lực lạm phát cũng gia tăng khi giá dầu thô tăng gần 2% do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn sau các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ và vùng Vịnh tiếp tục khiến thị trường thận trọng.

Những diễn biến này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ở mức 92%. Morgan Stanley cũng gia nhập nhóm các ngân hàng lớn tại Phố Wall có quan điểm cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, dự báo Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9 và tháng 12.

Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định, giá vàng đang đồng thời chịu tác động từ đà tăng của giá dầu, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tiếp tục leo cao. Bên cạnh đó, khả năng Fed nâng lãi suất gần như đã được thị trường phản ánh đầy đủ. Theo ông, giá vàng cần trở lại trên vùng 4.440 USD/ounce mới có thể giảm bớt áp lực đi xuống hiện nay.

Trong khi đó, ông Jesse Colombo - nhà phân tích kim loại quý độc lập, đồng thời là nhà sáng lập BubbleBubble Report cho rằng, nếu Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến, giá vàng vẫn có thể phục hồi nhẹ khi yếu tố bất định được giải tỏa. Ngược lại, nếu Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể tăng mạnh và hướng trở lại mốc 5.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 15/9, giá vàng trong nước tiếp diễn đà giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC cùng giảm 300.000 đồng/lượng, lần lượt đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 142,3 - 145,7 triệu đồng/lượng và 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 16/09/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30