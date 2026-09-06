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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:39 | 06/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống, với vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.429,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, kim loại quý tương đương khoảng 140,6 triệu đồng/lượng.

Sau một tuần biến động mạnh, thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Kỳ vọng giá vàng phục hồi được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Ở chiều ngược lại, sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ neo cao tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm
Diến biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy quan điểm của giới chuyên gia Phố Wall phân hóa khá cân bằng. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng giá vàng đi lên, dù mức độ lạc quan đã giảm sau khi kim loại quý không thể duy trì đà bứt phá.

Trong số 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 6 người, tương đương 38%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 5 chuyên gia, chiếm 31%, nhận định giá sẽ tiếp tục giảm; 5 người còn lại cho rằng thị trường có thể đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp.

Tâm lý tích cực chiếm ưu thế rõ hơn trong nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong tổng số 220 người tham gia khảo sát, 120 người, tương đương 55%, kỳ vọng giá vàng tăng; 53 người, chiếm 24%, dự báo giá tiếp tục đi xuống. Có 47 nhà đầu tư, tương ứng 21%, cho rằng vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy hoặc giao dịch giằng co trong tuần tới.

Ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, giá vàng có thể tiếp tục dao động trong một biên độ nhất định và chưa xác lập xu hướng rõ ràng, khi thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy hai tuần tới.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International cho rằng, số liệu việc làm có thể làm suy yếu đà tăng của vàng trong ngắn hạn, song thị trường vẫn có khả năng đón nhận thêm các yếu tố hỗ trợ. Theo ông, dù lo ngại Fed tăng lãi suất còn hiện hữu, áp lực từ nợ công ngày càng lớn vẫn có thể duy trì xu hướng đi lên của giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 5/9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng, cùng được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở ngưỡng 144,6 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 144,1 - 147,6 triệu đồng/lượng. SJC cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 06/09/2026 10:30

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