Doanh nghiệp

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam

Thế Hải

Thế Hải

06:27 | 06/09/2026
(TBTCO) - Các nhà cung ứng quốc tế lựa chọn Việt Nam là địa chỉ đặt hàng với nguồn hàng tăng dần qua mỗi năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành sản xuất nội địa và mức độ hội nhập sâu của Việt Nam với nền kinh tế thế giới.
aa

Nhà mua hàng toàn cầu “đổ bộ” Việt Nam

Những ngày đầu tháng 9/2026, gần 600 nhà mua hàng quốc tế đã đến Việt Nam để tìm kiếm nhà cung ứng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, may mặc, thủy sản, điện tử, đồ gỗ... Đây là năm thứ tư liên tiếp các nhà mua hàng toàn cầu tham dự sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (VIS 2026) do Bộ Công thương phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Số lượng nhà mua hàng tham dự tăng qua từng năm, cùng giá trị các hợp đồng được ký kết ngày càng lớn, cho thấy sức hấp dẫn của nguồn cung Việt Nam, năng lực sản xuất trong nước và mức độ hội nhập ngày càng sâu với thị trường toàn cầu.

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam
Công nhân làm việc tại Nhà máy Samsung Bắc Ninh. Ảnh: An Thư

Tại lễ khai mạc diễn ra sáng 3/9, ông Cha Ji-ho - Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác chiến lược Samsung Việt Nam nhận định, VIS 2026 là nơi các nhà mua hàng toàn cầu và doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, mở ra những cơ hội hợp tác mới. Ông Cha Ji-ho cho biết, với Samsung, Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất, mà còn là đối tác chiến lược dài hạn, đồng thời là nền tảng kết nối hoạt động sản xuất với nghiên cứu, phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, riêng các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD sau 17 năm hoạt động. Tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đến cuối năm 2025 đạt 24 tỷ USD.

Thách thức đi cùng cơ hội

Những thay đổi theo hướng ngặt nghèo hơn vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Với nền tảng sản xuất vững chắc và năng lực học hỏi, cải tiến nhanh chóng, Việt Nam đang phát triển trở thành một trung tâm quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Cha Ji-ho - Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác chiến lược Samsung Việt Nam

“​​Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đối tác bản địa chính là năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Samsung” - ông Cha Ji-ho nhấn mạnh. Ông cho rằng, sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam gắn liền với tăng trưởng bền vững của Samsung. Đây cũng là nền tảng để xây dựng chuỗi cung ứng lớn mạnh, minh bạch và bền vững hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, không khó để thấy, quy mô ngoại thương và ngành sản xuất đã có một bước tiến dài qua 4 thập kỷ. Năm 1986, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam mới đạt gần 3 tỷ USD (xuất khẩu khoảng 789 triệu USD, nhập khẩu khoảng 2,16 tỷ USD), thì sau 40 năm, bức tranh đã thay đổi căn bản. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt trên 430 tỷ USD. Việt Nam đã vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

“Những con số trên không chỉ phản ánh sự gia tăng về quy mô. Quan trọng hơn, đó là một quá trình chuyển đổi sâu sắc” - ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) khẳng định.

Cụ thể, đó là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tương đối khép kín sang nền kinh tế có độ mở cao; từ xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng chế biến thấp sang các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo; từ một số thị trường truyền thống sang mạng lưới quan hệ thương mại rộng khắp; từ hoạt động ngoại thương chủ yếu do một số doanh nghiệp thực hiện sang sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế...

Chỉ tính riêng hai nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và điện thoại, linh kiện, kim ngạch xuất khẩu sau 8 tháng năm 2026 đã đạt gần 150 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt 101 tỷ USD, chỉ còn cách kết quả của cả năm 2025 khoảng 15 tỷ USD.

Các nhà máy của những tập đoàn nước ngoài liên tục vận hành, đưa lượng lớn hàng điện tử từ Việt Nam ra thị trường toàn cầu cho thấy, Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu điện tử quan trọng.

Tại Bắc Ninh - một trong những cứ điểm sản xuất lớn của Samsung, các nhà máy thường xuyên vận hành 3 ca để đáp ứng lượng đơn hàng lớn dịch chuyển về Việt Nam. Theo ông Ngô Chí Quang - Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh, hoạt động sản xuất liên tục góp phần tạo nên mức tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu điện tử.

Những con số trên đã góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Thích ứng với tiêu chuẩn toàn cầu

Đối mặt với rào cản thuế quan và các quy định kỹ thuật ngày càng khắt khe, Việt Nam vẫn chứng minh được vai trò “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năng lực sản xuất, giá cả cạnh tranh tiếp tục giúp hàng Việt thu hút đơn hàng từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc...

Nhờ đó, 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt kỷ lục 770,14 tỷ USD, cao nhất trong 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng gần 172 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng 68,7 tỷ USD, nhập khẩu tăng 103,18 tỷ USD.

Các nhà sản xuất Việt Nam đã cung ứng 122 tỷ USD hàng hóa cho thị trường Mỹ, tăng 23,2%; 54,2 tỷ USD cho Trung Quốc, tăng 29,4%; 44,3 tỷ USD cho EU, tăng 19,7% và 30,7 tỷ USD cho ASEAN, tăng 20,1%.

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu và sự tín nhiệm của nhà mua hàng toàn cầu chưa phải bảo chứng cho tính bền vững dài hạn. Yêu cầu từ các thị trường ngày càng cao, buộc doanh nghiệp phải nâng chuẩn sản xuất, minh bạch xuất xứ, giảm phát thải và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội.

Tại lễ khai mạc VIS 2026, đại diện Samsung cũng khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam thích ứng nhanh với những thay đổi này. Theo ông Cha Ji-ho, giờ đây, các nhà mua hàng toàn cầu không chỉ quan tâm đến giá, mà còn yêu cầu thời gian giao hàng ổn định, chất lượng nhất quán, khả năng đáp ứng nhanh các tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị dữ liệu minh bạch và phát triển bền vững.

Đặc biệt, đà tăng trưởng mạnh mẽ của xuất nhập khẩu đang tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam chinh phục mốc hơn 1.000 tỷ USD kim ngạch thương mại vào cuối năm nay.

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam
Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh
Thế Hải
Từ khóa:
sản xuất việt nam ngành sản xuất nội địa kinh tế thế giới

Bài liên quan

Việt Nam và Cộng hòa Sakha thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất

Việt Nam và Cộng hòa Sakha thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Dấu son trong lịch sử ngành Tài chính Việt Nam

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường

Dành cho bạn

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đọc thêm

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

(TBTCO) - Tác động trực tiếp đến sức khỏe của gần 100 triệu người dân và sinh kế của hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp, dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm lớn. Các hiệp hội ngành hàng kiến nghị luật hóa tinh thần cải cách, quy chuẩn quốc tế, cắt giảm chi phí tuân thủ cho khu vực sản xuất.
Đại hội đồng cổ đông bất thường TTG: Điều chỉnh 165 tỷ đồng vốn chào bán riêng lẻ, tăng tốc đầu tư spa

Đại hội đồng cổ đông bất thường TTG: Điều chỉnh 165 tỷ đồng vốn chào bán riêng lẻ, tăng tốc đầu tư spa

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG thông qua phương án chào bán riêng lẻ 5,5 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 165 tỷ đồng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Sau khi điều chỉnh giảm giá trị nhận chuyển nhượng bất động sản, phần lớn vốn sẽ được đầu tư mở rộng hoạt động spa, trong chiến lược TTG chuyển hướng từ may mặc sang chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

(TBTCO) - Bộ Xây dựng cơ cấu lại vốn tại 13 doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, gồm giữ 100% vốn, giữ nguyên tỷ lệ vốn, CPH, chuyển giao và phá sản.
Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

(TBTCO) - Trong hành trình 18 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết Việt Nam (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) không ngừng nâng chuẩn đánh giá quản trị công ty, hướng doanh nghiệp từ đáp ứng yêu cầu tuân thủ đến chủ động tiệm cận các thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau nâng hạng, những chuẩn mực này càng có ý nghĩa trong củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

(TBTCO) - Ngày 22/8/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2368/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), với thời hạn 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Hơn 206 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

(TBTCO) - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 206,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, bình quân mỗi tháng có 25,8 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tiếp tục tăng mạnh.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại