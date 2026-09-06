Thị trường

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

06:39 | 06/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (6/9) đảo chiều tăng sau chuỗi phiên liên tiếp đi xuống. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ mức 135.000 - 137.000 đồng/kg.
aa
Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định
Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng sau chuỗi phiên liên tiếp đi xuống. Mức thu mua tại các địa phương đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá trở lại khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất với 95.000 đồng/kg, chính thức lấy lại mốc này sau khi giảm xuống 94.000 đồng/kg trong phiên trước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, nhưng cũng tăng lên 94.200 đồng/kg.

Như vậy, sau khi đồng loạt giảm 500 đồng/kg trong phiên ngày 5/9 và nhiều địa phương xuống dưới 94.000 đồng/kg, thị trường nội địa đã nhanh chóng xuất hiện nhịp phục hồi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt biến độngn trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng từ 3.298 USD/tấn của phiên trước lên 3.344 USD/tấn, tương ứng tăng 46 USD/tấn. Hợp đồng robusta giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn, thêm 1,66%, tương đương 56 USD/tấn, lên 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,03%, tương đương 0,1 US cent/pound, xuống 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,08%, tương đương 0,25 US cent/pound, lên 295,6 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục giữ mốc 137.000 đồng/kg

giatieu2_1788578552.jpg
Giá tiêu trong nước duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mức thu mua phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái tiếp tục thu mua hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi phiên đi ngang kể từ đầu tháng 9. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện chỉ 2.000 đồng/kg, cho thấy giá giữa các vùng nguyên liệu không có sự chênh lệch lớn.

Trong khi thị trường nội địa lặng sóng, giá tiêu thế giới bắt đầu xuất hiện những diễn biến đáng chú ý hơn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở 6.929 USD/tấn, tăng 0,52%, tương đương 36 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 0,86%, tương đương 50 USD/tấn, xuống còn 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia giữ nguyên ở 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Tại phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 0,52%, tương đương 49 USD/tấn, lên 9.487 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang, lần lượt được chào bán ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Dành cho bạn

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Đọc thêm

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

Tăng “sức đề kháng” cho hàng Việt trước rủi ro trung chuyển

(TBTCO) - Việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào nhóm Tier 2 về nguy cơ trung chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn trong kiểm chứng xuất xứ hàng hóa. Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng hồ sơ đủ sức chứng minh quá trình sản xuất và giá trị thực sự được tạo ra tại Việt Nam.
Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

Hơn 250 gian hàng công nghệ hội tụ tại Global Marintech Expo 2026

(TBTCO) - Triển lãm quốc tế về Khoa học Công nghệ và Nuôi trồng thủy sản Việt Nam 2026 - Global Marintech Expo 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18-20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Hà Nội), quy tụ hơn 250 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng sự tham gia của 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản.
Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

Chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình, Việt Nam giữ vị thế điểm đến ưu tiên

(TBTCO) - Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang trải qua những thay đổi sâu sắc về địa chính trị, chính sách và công nghệ, Việt Nam được đánh giá tiếp tục là lựa chọn ưu tiên trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn và nhà mua hàng quốc tế, với mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 546 -550 tỷ USD.
Tây Ninh mở rộng kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu

Tây Ninh mở rộng kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 31,4 tỷ USD trong năm 2025 cùng hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hơn 1.400 ha đất công nghiệp sạch, Tây Ninh đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp với các đối tác quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/9) đồng loạt giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 747.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 773.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,13% so với hôm qua.
Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

Cơ hội bứt tốc của cà phê Việt trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Lượng tồn kho thấp, nguồn cung trên thế giới chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, nhà nhập khẩu nâng chuẩn sản phẩm... là những yếu tố hỗ trợ cà phê Việt bứt tốc về sản lượng và giá bán trong những tháng cuối năm, khi chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định.
Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

Hà Nội tập trung kiểm soát giá, bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố đang tập trung kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giao thông, bất động sản, đồng thời tăng liên kết với các địa phương để bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu và ổn định thị trường những tháng cuối năm 2026.
Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Ngày 5/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Giá cao su thế giới hôm nay (5/9) tiếp tục nghiêng về xu hướng giảm khi các hợp đồng trên TOCOM, SHFE và SGX đồng loạt mất giá. Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ hơn tại Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi mức giảm trên sàn Singapore khá nhẹ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại