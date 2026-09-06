Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng sau chuỗi phiên liên tiếp đi xuống. Mức thu mua tại các địa phương đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá trở lại khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất với 95.000 đồng/kg, chính thức lấy lại mốc này sau khi giảm xuống 94.000 đồng/kg trong phiên trước.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, nhưng cũng tăng lên 94.200 đồng/kg.

Như vậy, sau khi đồng loạt giảm 500 đồng/kg trong phiên ngày 5/9 và nhiều địa phương xuống dưới 94.000 đồng/kg, thị trường nội địa đã nhanh chóng xuất hiện nhịp phục hồi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt biến độngn trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng từ 3.298 USD/tấn của phiên trước lên 3.344 USD/tấn, tương ứng tăng 46 USD/tấn. Hợp đồng robusta giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn, thêm 1,66%, tương đương 56 USD/tấn, lên 3.430 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,03%, tương đương 0,1 US cent/pound, xuống 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,08%, tương đương 0,25 US cent/pound, lên 295,6 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tiếp tục giữ mốc 137.000 đồng/kg

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, với mức thu mua phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái tiếp tục thu mua hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi phiên đi ngang kể từ đầu tháng 9. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện chỉ 2.000 đồng/kg, cho thấy giá giữa các vùng nguyên liệu không có sự chênh lệch lớn.

Trong khi thị trường nội địa lặng sóng, giá tiêu thế giới bắt đầu xuất hiện những diễn biến đáng chú ý hơn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia được niêm yết ở 6.929 USD/tấn, tăng 0,52%, tương đương 36 USD/tấn so với ngày hôm trước.

Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 0,86%, tương đương 50 USD/tấn, xuống còn 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Malaysia giữ nguyên ở 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Tại phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng tăng 0,52%, tương đương 49 USD/tấn, lên 9.487 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia tiếp tục đi ngang, lần lượt được chào bán ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.