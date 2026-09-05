Ngày 5/9: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới ở mức 66,2175 USD/ounce

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Cập nhật lúc 10h45 ngày 5/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.270.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.340.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 28.000 đồng/lượng (mua vào) và 29.000 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.242.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.311.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.242.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.638.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.786.517 đồng/kg (mua vào) và 61.626.513 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h45 ngày 5/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h40 ngày 5/9, giá bạc giao ngay ở mức 66,2175 USD/ounce, giảm 1,13% so với hôm qua.

Giá bạc thế giới đang đứng trước ngưỡng quyết định mới khi thị trường cân nhắc tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể được giữ nguyên trong tháng 9, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống. Diễn biến này tạo thêm dư địa hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi của bạc vẫn cần được kiểm chứng tại vùng kháng cự 67,25 - 68,17 USD/ounce. Theo chuyên gia James Hyerczyk, đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng sau cú giảm mạnh từ 71,18 USD xuống 63,31 USD/ounce.

Nếu giá vượt rõ ràng mốc 68,17 USD/ounce, triển vọng sẽ tích cực hơn, với các mục tiêu tiếp theo tại 72,08 USD và 72,67 USD/ounce. Ngược lại, nếu không thể vượt 67,25 USD/ounce, lực hồi phục có nguy cơ suy yếu và giá có thể quay lại 63,31 USD/ounce. Trong kịch bản giảm sâu hơn, các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý là 62,98 USD và 61,84 USD/ounce.

Như vậy, USD và lợi suất trái phiếu giảm đang tạo nền tảng thuận lợi cho bạc, nhưng diễn biến quanh vùng 67,25 - 68,17 USD/ounce sẽ quyết định liệu kim loại này có thể nối dài đà hồi phục hay quay lại xu hướng giảm./.