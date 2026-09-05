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Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026 - 2027

10:42 | 05/09/2026
(TBTCO) - Nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
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Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước!

Trong không khí hân hoan của ngày khai trường, khi tiếng trống khai giảng vang lên từ những ngôi trường giữa lòng thành phố đến các điểm trường nơi biên giới, hải đảo, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành Giáo dục, các cháu học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm học mới thành công.

Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, thúc đẩy tự chủ đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều kiện học tập tiếp tục được cải thiện, người học và nhà giáo ở những địa bàn khó khăn được hỗ trợ đầy đủ hơn.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương đột phá về giáo dục và đào tạo đã được thể chế hóa và từng bước đi vào cuộc sống. Luật Nhà giáo cùng các chính sách mới về học phí, sách giáo khoa và chế độ đối với nhà giáo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp trồng người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành, trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động đã tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò; ghi nhận tinh thần hiếu học, ý chí phấn đấu của các cháu học sinh, sinh viên, học viên; cảm ơn các bậc phụ huynh và Nhân dân đã luôn tin tưởng, sẻ chia, đồng hành cùng nhà trường.

Tôi đặc biệt trân trọng những thầy giáo, cô giáo ngày ngày bám trường, bám lớp nơi miền núi, biên giới, hải đảo và những vùng còn nhiều thiếu thốn, vượt qua gian khó để giữ sáng ngọn lửa tri thức, không để học sinh nào mất đi quyền được đến trường. Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục.

Năm học 2026 - 2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Tôi đề nghị ngành Giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề.

Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn. Nghề dạy học được tôn vinh bởi trí tuệ, hiểu biết, nhân cách, lòng yêu thương và chính tấm gương người thầy. Lời động viên đúng lúc có thể thắp lên niềm tin; sự lắng nghe chân thành có thể mở ra tương lai cho học trò.

Trước những thay đổi sâu sắc của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giáo dục phải chủ động mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng dạy và học. Công nghệ phải phục vụ con người và làm cho giáo dục tốt đẹp hơn. Càng ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà trường càng phải bồi đắp tư duy độc lập, liêm chính học thuật, trách nhiệm, ý thức công dân và những giá trị nhân văn không máy móc nào có thể thay thế.

Các cháu học sinh, sinh viên, học viên thân mến!

Thế giới đang đổi thay từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước.

Mỗi thầy giáo, cô giáo với tình yêu nghề và lòng bao dung tiếp tục truyền cho học trò niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến.

Các bậc phụ huynh cùng nhà trường nuôi dưỡng các cháu bằng tình yêu thương và tôn trọng, nhìn nhận quá trình trưởng thành không chỉ qua điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục đầu tư thiết thực cho giáo dục, nhất là ở những địa bàn khó khăn, để nơi sinh ra hay hoàn cảnh gia đình không cản trở con đường học tập và tương lai của một con người.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, tôi tin tưởng năm học 2026 - 2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục cùng các cháu học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành quả trong năm học mới.

Thân ái,

TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo chinhphu.vn
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thư của tổng bí thư Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai giảng năm học 2026 - 2027 ngành giáo dục

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