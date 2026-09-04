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Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
07:01 | 04/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 103 USD/ounce trong vòng 24 giờ, lên 4.472,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng giảm trái chiều, với mức điều chỉnh cao nhất lên đến 1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.472,2 USD/ounce, tăng 103 USD/ounce, tương đương 2,38% trong vòng 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 141,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 6,9 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ. Đà phục hồi được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống, sau những phát biểu bớt cứng rắn về lãi suất của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 1,7%, lên 4.487,7 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ông Giovanni Staunovo - Chuyên gia phân tích tại UBS, đồng USD và lãi suất của Mỹ cùng giảm nhẹ đang tạo thuận lợi cho giá vàng. Trong bối cảnh Fed chưa phát đi định hướng chính sách rõ ràng, kim loại quý tiếp tục nhạy cảm với sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về cuộc họp chính sách tháng 9.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy, các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này vào khoảng 60%. Kỳ vọng này gia tăng sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuần trước phát tín hiệu ngân hàng trung ương có thể phải nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu.

Mặc dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng có xu hướng kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Tâm điểm của thị trường hiện là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 4/9 theo giờ Washington. Trước đó, báo cáo việc làm ADP công bố ngày 2/9 cho thấy số việc làm mới trong khu vực tư nhân Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8.

Ông Ilya Spivak - Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive nhận định, báo cáo việc làm phi nông nghiệp sẽ là dữ liệu quan trọng nhất trong tuần. Nếu kết quả thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 suy giảm, giá vàng có thể tiếp tục đi lên.

Sau diễn biến trầm lắng vào đầu tuần, giá vàng đã phục hồi khi các dữ liệu mới làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Giới phân tích cho rằng, tăng trưởng việc làm yếu có thể khiến Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, cùng được niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở mức 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, PNJ giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 145 - 148,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu và PNJ tăng 700.000 đồng/lượng, cùng được niêm yết ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên ngưỡng 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn đang giao dịch ở mức 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng lên ngưỡng 145,5 - 149 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 04/09/2026 12:30

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